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Чемпионат Испании
Лас-Пальмас
29.08.2024 22:30 - : -
Реал Мадрид
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Испания
29 августа 2024, 10:59 | Обновлено 29 августа 2024, 11:17
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0

Лас-Пальмас – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Sport.ua анонсирует интересный матч, который пройдет 29 августа в 22:30

29 августа 2024, 10:59 | Обновлено 29 августа 2024, 11:17
31
0
Лас-Пальмас – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

29 августа на стадионе Гран-Канария пройдет матч 3-го тура Ла Лиги, в котором Лас-Пальмас встретится с мадридским Реалом. Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

Лас-Пальмас

Команда Ла-Пальмас год назад вернулась в Ла Лигу. Она не особенно высоко котировалась, но набрала 40 очков и заняла 16-е место, уступив позицию Мальорке только по дополнительным показателям. Автор всех этих успехов Гарсия Пимьента отправился на повышение в Севилью. Его сменил летом Луис Каррион.

Официальный дебют нового тренера пришелся на поединок как раз с Белой Андалусией. Лас-Пальмас дома, несмотря на автогол, сыграл вничью 2:2 с сильным и амбициозным соперником. Потом была поездка к новичку лиги – Леганесу. Лас-Пальмас проиграл, пропустив дважды и только перед самым финальным свистком проведя свой гол, позволивший лишь избежать сухого поражения (1:2).

Реал Мадрид

Клуб Реал провел сильный прошлый сезон. Анчелотти подтвердил, что не зря Флорентино Перес оставил его на тренерском мостике после предыдущей, достаточно неудачной, темпорады. Он выиграл все возможное, кроме Копа дель Рей – испанский Суперкубок, Примеру и в который уже раз Лигу чемпионов.

После летней паузы мадридская команда добавила в свою коллекцию еще один трофей – Суперкубок УЕФА, уверенно переиграв Аталанту (2:0). Итоговый результат оформил звездный новичок Килиан Мбаппе. Но в первом же туре Ла Лиги сливочные потеряли очки, не удержав преимущество на поле Мальорки – матч на выезде закончился вничью (1:1). Затем Реал уверенно переиграл Вальядолид (3:0). Гол на компенсированных минутах забил другой новичок – юный бразилец Эндрик.

Статистика личных встреч

Все 4 последних очных матчей были выиграны галактикос. В том числе в прошлом сезоне были зафиксированы победы Реала (2:0 и 2:1).

Прогноз

Букмекерская контора GGBET скептично настроена по отношению к хозяевам арены. Команда из Мадрида прибавляет в своем футболе. Ожидаем, что Реал выиграет у явно более слабого соперника даже на выезде с форой –1.5 забитых гола (коэффициент – 2.02).

Прогноз Sport.ua
Лас-Пальмас
29 августа 2024 -
22:30
Реал Мадрид
Победа Реала с форой –1.5 2.02 Сделать ставку
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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