Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Судаков рассказал о своей мечте после жеребьевки Лиги чемпионов
Лига чемпионов
29 августа 2024, 20:34 | Обновлено 29 августа 2024, 20:37
2949
6

Судаков рассказал о своей мечте после жеребьевки Лиги чемпионов

Игрок сможет осуществить мечту и сыграть в Дортмунде и Лондоне

29 августа 2024, 20:34 | Обновлено 29 августа 2024, 20:37
2949
6
Судаков рассказал о своей мечте после жеребьевки Лиги чемпионов
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Хавбек Шахтера Георгий Судаков оценил жеребьевку основного этапа Лиги чемпионов, где команде выпали Бавария, Боруссия Дортмунд, Аталанта, Арсенал, Янг Бойз, ПСВ, Брест и Болонья.

«Легких соперников не будет. Кстати, я мечтал сыграть на стадионе Боруссии Дортмунд. А еще на стадионе Арсенала, так что сразу две мечты осуществятся. Еще хотел Бенфику, чтобы с Анатолием Трубиным. Александру Зинченко, думаю, напишу сейчас по этому поводу».

«Новый формат ЛЧ? Немного в шоке, до последнего не понимал, что происходит. Тут намного проще, что компьютер выбирает сразу, а не надо ждать. Я тут почти ни с кем не играл».

«Выпала и Бавария, и Боруссия Дортмунд, и Арсенал – со всеми интересно», – передает слова Судакова корреспондент Sport.ua Сергей Цыба.

По теме:
Игрок Шахтера – о жеребьевке Лиги чемпионов и новом графике матчей
Пушич оценил жеребьевку основного этапа Лиги чемпионов
Жеребьевка Лиги чемпионов. Шахтер узнал 8 соперников на осень и зиму
Георгий Судаков Шахтер Донецк Лига чемпионов Боруссия Дортмунд Бавария Арсенал Лондон Александр Зинченко
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

После позора от Динамо. Партизан повторил антирекорд украинского клуба
Футбол | 28 августа 2024, 22:24 0
После позора от Динамо. Партизан повторил антирекорд украинского клуба
После позора от Динамо. Партизан повторил антирекорд украинского клуба

Сербы вылетели из еврокубков

Стало известно, выйдет ли Мудрик в основе на матч Челси в Лиге конференций
Футбол | 29 августа 2024, 20:43 0
Стало известно, выйдет ли Мудрик в основе на матч Челси в Лиге конференций
Стало известно, выйдет ли Мудрик в основе на матч Челси в Лиге конференций

Украинский вингер заявлен в стартовом составе на игру против клуба Серветт

Тренер сборной Украины по баскетболу получил пожизненную дисквалификацию
Баскетбол | 29.08.2024, 18:18
Тренер сборной Украины по баскетболу получил пожизненную дисквалификацию
Тренер сборной Украины по баскетболу получил пожизненную дисквалификацию
Он такого еще не видел. Лунин удивил Анчелотти накануне матча Ла Лиги
Футбол | 29.08.2024, 07:32
Он такого еще не видел. Лунин удивил Анчелотти накануне матча Ла Лиги
Он такого еще не видел. Лунин удивил Анчелотти накануне матча Ла Лиги
Новая ЛЧ: тонкости жеребьевки, объяснение формата, ответы на важные вопросы
Футбол | 29.08.2024, 13:55
Новая ЛЧ: тонкости жеребьевки, объяснение формата, ответы на важные вопросы
Новая ЛЧ: тонкости жеребьевки, объяснение формата, ответы на важные вопросы
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
etorfine
Дуже хочеться сібаса...
Доповнив свою розповідь Судаков
Ответить
+3
Sergio
мильна бульбашка, нехай до пудрика в інстаргамщики і тіктокери йде
Ответить
+3
Pavel_i_CO
Головне, щоб за збірну цей мрійник не грав 
Ответить
+1
Boodya
З.єбав мріяти, що не новина то мрії.
Краще хоч на трохи стати кращим, ніж гравці в упл, бо мрії так і залишаться мріями про лондон європу і т.д
Ответить
0
Ron Noiill
Вам так насують, що тобі більше не доведеться ботокс в губи закачувати.
Ответить
0
easterly
Протизаплідні купив?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Привет, Лига Европы. Динамо сумело только сыграть вничью с Зальцбургом
Привет, Лига Европы. Динамо сумело только сыграть вничью с Зальцбургом
27.08.2024, 23:55 232
Футбол
Будет новый трансферный рекорд? Звезду Реала хотят купить за €500 млн
Будет новый трансферный рекорд? Звезду Реала хотят купить за €500 млн
28.08.2024, 00:49 6
Футбол
Экс-чемпион мира Тони назвал трех современных боксеров, которые лучше Усика
Экс-чемпион мира Тони назвал трех современных боксеров, которые лучше Усика
28.08.2024, 00:01
Бокс
Чемпионка Уимблдона проиграла во 2-м раунде US Open сопернице из квала
Чемпионка Уимблдона проиграла во 2-м раунде US Open сопернице из квала
28.08.2024, 20:29
Теннис
Плюс Динамо. Какие команды сыграют в основном раунде Лиги Европы?
Плюс Динамо. Какие команды сыграют в основном раунде Лиги Европы?
28.08.2024, 06:23 41
Футбол
«Ему никто ничего не дарит». Усик рассказал, почему отдал пояс Зеленскому
«Ему никто ничего не дарит». Усик рассказал, почему отдал пояс Зеленскому
28.08.2024, 17:48 15
Бокс
Шахтер – во второй корзине. Все участники и посев Лиги чемпионов 2024/25
Шахтер – во второй корзине. Все участники и посев Лиги чемпионов 2024/25
29.08.2024, 06:23 247
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем