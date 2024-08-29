Судаков рассказал о своей мечте после жеребьевки Лиги чемпионов

Хавбек Шахтера Георгий Судаков оценил жеребьевку основного этапа Лиги чемпионов, где команде выпали Бавария, Боруссия Дортмунд, Аталанта, Арсенал, Янг Бойз, ПСВ, Брест и Болонья.

«Легких соперников не будет. Кстати, я мечтал сыграть на стадионе Боруссии Дортмунд. А еще на стадионе Арсенала, так что сразу две мечты осуществятся. Еще хотел Бенфику, чтобы с Анатолием Трубиным. Александру Зинченко, думаю, напишу сейчас по этому поводу».

«Новый формат ЛЧ? Немного в шоке, до последнего не понимал, что происходит. Тут намного проще, что компьютер выбирает сразу, а не надо ждать. Я тут почти ни с кем не играл».

«Выпала и Бавария, и Боруссия Дортмунд, и Арсенал – со всеми интересно», – передает слова Судакова корреспондент Sport.ua Сергей Цыба.