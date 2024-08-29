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  4. Элина Свитолина – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
29 августа 2024, 22:56 |
616
0

Элина Свитолина – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего раунда на US Open

29 августа 2024, 22:56 |
616
0
Элина Свитолина – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

30 августа украинская теннисистка Элина Свитолина (№28 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате США по теннису.

В третьем раунде 27-я сеяная украинка сразится против третьей сеяной и действующей чемпионки турнира Коко Гофф (№3 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на стадионе Артура Эша. Время начала поединка – 19:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-я встреча теннисисток, счет равный.

В следующем раунде победительница поединка сразится против Марты Костюк (№19 WTA) или Эммы Наварро (№12 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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