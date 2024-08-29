Элина Свитолина – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча третьего раунда на US Open
30 августа украинская теннисистка Элина Свитолина (№28 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате США по теннису.
В третьем раунде 27-я сеяная украинка сразится против третьей сеяной и действующей чемпионки турнира Коко Гофф (№3 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на стадионе Артура Эша. Время начала поединка – 19:00 по Киеву.
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Это будет 3-я встреча теннисисток, счет равный.
В следующем раунде победительница поединка сразится против Марты Костюк (№19 WTA) или Эммы Наварро (№12 WTA).
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