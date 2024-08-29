Мичел выcказался об игре Цыганкова после классного матча украинца

Жирона в матче 3-го тура чемпионата Испании разгромила Осасуну 4:0, а хавбек Виктор Цыганков забил гол и сделал результативную передачу. Тренер Мичел ожидаемо похвалил украинца.

«Очень доволен тем, как мы провели этот матч. Понравился прессинг соперника после того, как мы теряли мяч. Хорошо действовали на половине поля Осасуны, выиграли 80% «вторых мячей».

«Что касается Цыганкова, то Виктор очень важен для нас. Он способен давать нашему футболу постоянство в атаке. Он забил, он ассистировал, и нам необходимы все его качества. Однако нам нужно, чтобы он продолжал прогрессировать», – сказал Мичел.

Для Цыганкова это первые результативные действия в сезоне.