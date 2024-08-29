Испания29 августа 2024, 22:33 | Обновлено 29 августа 2024, 22:47
1919
2
Лучший на поле. Известна оценка Цыганкова за матч Ла Лиги
Украинец ожидаемо получил самую высокую оценку
29 августа 2024, 22:33 | Обновлено 29 августа 2024, 22:47
1919
2
В матче чемпионата Испании Жирона на своем поле разгромила Осасуну 4:0, а украинский хавбек хозяев Виктор Цыганков получил самую высокую оценку среди всех игроков.
Цыганков забил гол и сделал результативную передачу – это первые результативные действия Виктора в нынешнем сезоне, а Жирона выиграла первый матч.
Портал WhoScored поставил Цыганкову оценку 8.1, а ресурс SofaScore оценил игру Виктора в 8.5 балла.
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