Лучший на поле. Известна оценка Цыганкова за матч Ла Лиги

В матче чемпионата Испании Жирона на своем поле разгромила Осасуну 4:0, а украинский хавбек хозяев Виктор Цыганков получил самую высокую оценку среди всех игроков.

Цыганков забил гол и сделал результативную передачу – это первые результативные действия Виктора в нынешнем сезоне, а Жирона выиграла первый матч.

Портал WhoScored поставил Цыганкову оценку 8.1, а ресурс SofaScore оценил игру Виктора в 8.5 балла.