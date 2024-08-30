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  4. Не реализовали 7 матчболов. Калинина выбыла из парного разряда US Open
US Open
30 августа 2024, 00:37 | Обновлено 30 августа 2024, 00:42
231
2

Не реализовали 7 матчболов. Калинина выбыла из парного разряда US Open

Ангелина и Мартина Тревизан из Италии обидно проиграли в Нью-Йорке

30 августа 2024, 00:37 | Обновлено 30 августа 2024, 00:42
231
2
Не реализовали 7 матчболов. Калинина выбыла из парного разряда US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина завершила выступления на Открытом чемпионате США по теннису в женском парном разряде.

В первом раунде украинка и Мартина Тревизан из Италии обидно проиграли американско-польскому дуэту ​Кэтрин Харрисон / Алиция Росольска.

US Open. Первый круг парного разряда
Ангелина Калинина / Мартина Тревизан – Кэтрин Харрисон / Алиция Росольска – 7:5, 6:7(9), 3:6

Кэтрин и Алиция в следующем раунде сразятся против лидеров посева Габриэлы Дабровски и Эрин Раутлифф.

Ранее Калинина завершила выступления в одиночном разряде, проиграв Элине Свитолиной.

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Алисия Росольска Ангелина Калинина Мартина Тревизан Кэтрин Харрисон US Open 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 2
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Muskrat2
Сумна конячка, все це сумно. Все навколо неї дуже сумно. 
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roman75zpr
7 матчболiв... це ще треба вмiти так бажати не перемогти
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0
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