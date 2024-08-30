Не реализовали 7 матчболов. Калинина выбыла из парного разряда US Open
Ангелина и Мартина Тревизан из Италии обидно проиграли в Нью-Йорке
Украинская теннисистка Ангелина Калинина завершила выступления на Открытом чемпионате США по теннису в женском парном разряде.
В первом раунде украинка и Мартина Тревизан из Италии обидно проиграли американско-польскому дуэту Кэтрин Харрисон / Алиция Росольска.
US Open. Первый круг парного разряда
Ангелина Калинина / Мартина Тревизан – Кэтрин Харрисон / Алиция Росольска – 7:5, 6:7(9), 3:6
Кэтрин и Алиция в следующем раунде сразятся против лидеров посева Габриэлы Дабровски и Эрин Раутлифф.
Ранее Калинина завершила выступления в одиночном разряде, проиграв Элине Свитолиной.
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