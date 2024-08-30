Не реализовали 7 матчболов. Калинина выбыла из парного разряда US Open

Украинская теннисистка Ангелина Калинина завершила выступления на Открытом чемпионате США по теннису в женском парном разряде.

В первом раунде украинка и Мартина Тревизан из Италии обидно проиграли американско-польскому дуэту ​Кэтрин Харрисон / Алиция Росольска.

US Open. Первый круг парного разряда

Ангелина Калинина / Мартина Тревизан – Кэтрин Харрисон / Алиция Росольска – 7:5, 6:7(9), 3:6

Кэтрин и Алиция в следующем раунде сразятся против лидеров посева Габриэлы Дабровски и Эрин Раутлифф.

Ранее Калинина завершила выступления в одиночном разряде, проиграв Элине Свитолиной.