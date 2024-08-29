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  4. Хавбек Шахтера назвал самого сложного соперника в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
29 августа 2024, 23:53 |
934
1

Хавбек Шахтера назвал самого сложного соперника в Лиге чемпионов

Бондаренко считает, что тяжелее всего будет с Арсеналом на выезде

29 августа 2024, 23:53 |
934
1
Хавбек Шахтера назвал самого сложного соперника в Лиге чемпионов
ФК Шахтер. Артем Бондаренко

Хавбек Шахтера Артем Бондаренко оценил жеребьевку основного этапа Лиги чемпионов, где команде выпали Бавария, Боруссия Дортмунд, Аталанта, Арсенал, Янг Бойз, ПСВ, Брест и Болонья.

«Очень непривычно все, новый формат. Все прошло быстро, прикольный опыт. Все соперники очень сильные, будем рады со всеми встретиться. Будет интересно посмотреть на себя, на свой уровень в сравнении с ними».

«Сложнее всего, мне кажется, будет Арсенал на выезде».

«Домашние матчи проводим на стадионе Шальке, который играет во второй Бундеслиге, и я надеюсь, что болельщики придут поддержать нас. Не хочу загадывать, что будут какие-то большие победы, но это будет большой опыт для нас и для Украины», – сказал Бондаренко.

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Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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zzg77
Я вообще не вижу ни одного очка!!! Всё соперники выше классом.
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