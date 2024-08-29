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Чемпионат Испании
Жирона
29.08.2024 20:00 – FT 4 : 0
Осасуна
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Испания
29 августа 2024, 21:57 |
721
2

У Цыганкова гол и ассист, Жирона выиграла первый матч в сезоне

Украинец помог команде набрать три очка

29 августа 2024, 21:57 |
721
2
У Цыганкова гол и ассист, Жирона выиграла первый матч в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine

Жирона в матче 3-го тура чемпионата Испании принимала Осасуну. Команда на своем поле сумела порадовать болельщиков яркой победой со счетом 4:0.

В первом тайме результативную передачу сделал Виктор Цыганков, который точно навесил на новичка Брайана Хиля. На старте второго тайма украинец воспользовался ошибкой соперника и к первому ассисту добавил первый гол в новом сезоне.

Цыганков отыграл 81 минуту, а Жирона после ничьей с Бетисом и поражения от Атлетико сумела набрать первые три пункта в сезоне.

Чемпионат Испании. 3-й тур

Жирона – Осасуна 4:0
Голы: Хиль, 34, Цыганков, 53, Руис, 56, Стуани, 90

Жирона: Газзанига, Франcес, Лопес, Блинд, Гутьеррес, Эррера (Ромеу, 64), Мартин, Цыганков (Порту, 81), Руис (Асприлья, 74), Хиль (ван де Бек, 81), Миовски (Стуани, 64)

Осасуна: Эррера, Круз, Катена, Эррандо, Видаль, Торро, Монкайола (Рубен, 59), Ороз (Ибаньес, 59), Сарагоса (Бенито, 68), Будимир (Рауль, 58), Гомес

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Стуани (Жирона).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Абель Руис (Жирона).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Жирона).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Хиль (Жирона).
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Осасуна Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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sahka1981
Гол плюс пас, молодець Віктор!
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Умник
Дадут капитана
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