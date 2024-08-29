У Цыганкова гол и ассист, Жирона выиграла первый матч в сезоне

Жирона в матче 3-го тура чемпионата Испании принимала Осасуну. Команда на своем поле сумела порадовать болельщиков яркой победой со счетом 4:0.

В первом тайме результативную передачу сделал Виктор Цыганков, который точно навесил на новичка Брайана Хиля. На старте второго тайма украинец воспользовался ошибкой соперника и к первому ассисту добавил первый гол в новом сезоне.

Цыганков отыграл 81 минуту, а Жирона после ничьей с Бетисом и поражения от Атлетико сумела набрать первые три пункта в сезоне.

Чемпионат Испании. 3-й тур

Жирона – Осасуна 4:0

Голы: Хиль, 34, Цыганков, 53, Руис, 56, Стуани, 90

Жирона: Газзанига, Франcес, Лопес, Блинд, Гутьеррес, Эррера (Ромеу, 64), Мартин, Цыганков (Порту, 81), Руис (Асприлья, 74), Хиль (ван де Бек, 81), Миовски (Стуани, 64)

Осасуна: Эррера, Круз, Катена, Эррандо, Видаль, Торро, Монкайола (Рубен, 59), Ороз (Ибаньес, 59), Сарагоса (Бенито, 68), Будимир (Рауль, 58), Гомес