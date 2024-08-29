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Жирона
29.08.2024 20:00 - : -
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29 августа 2024, 11:23 | Обновлено 29 августа 2024, 11:49
151
0

Жирона – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Sport.ua анонсирует интересный матч, который пройдет 29 августа в 20:00

29 августа 2024, 11:23 | Обновлено 29 августа 2024, 11:49
151
0
Жирона – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

29 августа на стадионе Монтиливи пройдет матч 3-го тура Ла Лиги, в котором Жирона встретится с Осасуной. Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Жирона

Команда Жирона стала настоящей сенсацией прошлого сезона. Удержаться лидером не получилось. Клуб, проводивший только четвертый год на уровне Ла Лиги, финишировал третьим, даже выше Атлетико. Это был невероятный и крайне неожиданный прорыв, что гарантировало Жироне право дебютировать в Лиге чемпионов. Правда, у клуба с УЕФА были поначалу трения из-за связей испанцев с Манчестер Сити.

Как часто бывает, после такой вспышки коллектив раскупают – сейчас ушли из команды Довбик, Савио, Ян Коуту, Алейш Гарсия. Но и новичков немало, и главное – Мичел Санчес сохранил тренерский пост. Новый сезон Жирона начала с выездной ничьей на поле Бетиса (1:1), а затем в гостях проиграла без шансов мадридскому Атлетико (0:3).

Осасуна

Клуб Осасуна предыдущие годы играл под руководством Ягобы Аррасате. Тот принял памплонцев в Сегунде и на пике дошел с ней до финала Кубка Испании и поднял команду на 7-е место в Ла Лиге. Год назад Осасуна сыграла в Лиге конференций, особо не проявив себя. В чемпионате красные откатились в середину таблицы, так что не удивительно, что главный тренер и клуб решили, что сотрудничество себя исчерпало.

Новым наставником стал Висенте Морено. Его официальным дебютом на новом месте стал домашний матч с Леганесом. Осасуна в игре с новичком избежала поражения дома только благодаря автоголу на 79-й минуте (1:1). А дальше у Осасуны была игра с Мальоркой, новыми подопечные Аррасате. Все решил единственный гол Рубена Гарсии, забитый в начале второго тайма (1:0).

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне Жирона была явно сильнее и выиграла оба матча (4:2, 2:0).

Прогноз

Букмекерская контора GGBET верит, что подопечные Мичела Санчеса наконец-то выиграют. Но отметим, что оба клуба на старте сезона мало забивают. Ставим на тотал меньше 3.0 голов (коэффициент – 1.60).

Прогноз Sport.ua
Жирона
29 августа 2024 -
20:00
Осасуна
Тотал меньше 3.0 1.60 Сделать ставку
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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