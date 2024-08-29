В 20:00 стартовал матч 3-го чемпионата Испании между Жироной и Осасуной. В составе хозяев вышел украинский хавбек Виктор Цыганков, который на 33-й минуте сделал результативную передачу.

Жирона после двух туров Ла Лиги набрала 1 пункт.

В новости будут появляться голы, а также обзор матча.

Жирона – Осасуна 1:0. Гол Хиля, ассист Цыганкова

Жирона – Осасуна 2:0. Гол Цыганкова

Жирона – Осасуна 3:0. Абель Руис