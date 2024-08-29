Испания29 августа 2024, 21:04 | Обновлено 29 августа 2024, 21:31
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Жирона – Осасуна. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Фрагменты матча чемпионата Испании
29 августа 2024, 21:04 | Обновлено 29 августа 2024, 21:31
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В 20:00 стартовал матч 3-го чемпионата Испании между Жироной и Осасуной. В составе хозяев вышел украинский хавбек Виктор Цыганков, который на 33-й минуте сделал результативную передачу.
Жирона после двух туров Ла Лиги набрала 1 пункт.
В новости будут появляться голы, а также обзор матча.
Жирона – Осасуна 1:0. Гол Хиля, ассист Цыганкова
Жирона – Осасуна 2:0. Гол Цыганкова
Жирона – Осасуна 3:0. Абель Руис
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Стуани (Жирона).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Абель Руис (Жирона).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Жирона).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Хиль (Жирона).
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