US Open29 августа 2024, 22:45 |
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Первый номер рейтинга ATP выиграл 50-й матч в сезоне
Янник Синнер легко разобрался с Алексом Микельсеном на US Open 2024
29 августа 2024, 22:45 |
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Итальянский теннисист Янник Синнер во втором круге US Open обыграл перспективного американца Алекса Микельсена (№49 ATP) – 6:4, 6:0, 6:2.
Для итальянца это 50-я победа в сезоне. Это третий год в его карьере, когда он преодолевает эту отметку (также в 2019-м и 2023-м).
В следующем раунде Синнер поборется с Кристофером О’Коннеллом из Австралии (№87 ATP).
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