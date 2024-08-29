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US Open
29 августа 2024, 22:45 |
91
0

Первый номер рейтинга ATP выиграл 50-й матч в сезоне

Янник Синнер легко разобрался с Алексом Микельсеном на US Open 2024

29 августа 2024, 22:45 |
91
0
Первый номер рейтинга ATP выиграл 50-й матч в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Итальянский теннисист Янник Синнер во втором круге US Open обыграл перспективного американца Алекса Микельсена (№49 ATP) – 6:4, 6:0, 6:2.

Для итальянца это 50-я победа в сезоне. Это третий год в его карьере, когда он преодолевает эту отметку (также в 2019-м и 2023-м).

В следующем раунде Синнер поборется с Кристофером О’Коннеллом из Австралии (№87 ATP).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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