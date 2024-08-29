Первый номер рейтинга ATP выиграл 50-й матч в сезоне

Итальянский теннисист Янник Синнер во втором круге US Open обыграл перспективного американца Алекса Микельсена (№49 ATP) – 6:4, 6:0, 6:2.

Для итальянца это 50-я победа в сезоне. Это третий год в его карьере, когда он преодолевает эту отметку (также в 2019-м и 2023-м).

В следующем раунде Синнер поборется с Кристофером О’Коннеллом из Австралии (№87 ATP).