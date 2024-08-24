2 быстрых гола и удаление. Поражения Милана и Лацио в Серии А
Оба поединка завершились со счетом 2:1
Вечером 24 августа прошли матчи 2-го тура Серии А.
В первой игре «Парма» принимала «Милан», матч прошел на домашнем стадионе хозяев – «Стадио Эннио Тардини».
Хозяева забили быстрый гол, на который гости смогли ответить. Однако на 77 минуте «Парма» смогла забить победный гол.
В параллельном матче «Удинезе» соревновался с «Лацио» на стадионе «Стадио Фриули».
«Удинезе» открыл счет уже в начале встречи, во втором тайме хозяева удвоили преимущество. Гости смогли забить гол престижа в конце матча.
Серия А. 2-й тур. 24 августа.
«Парма» – «Милан» – 2:1
Голы: Ман, 2, Канчельери, 77 – Пулишич, 66
Предупреждения: Павлович, 34, Эмерсон, 88, Лофтус-Чик, 90+2
«Удинезе» – «Лацио» – 2:1
Голы: Лукка, 5, Товен, 49 – Исаксен, 90+5
Предупреждения: Джанетти, 32, Камара, 49, 68, Паэро, 62 – Романьоли, 80
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