Дженоа обыграл Монцу. Малиновский вышел на замену и получил горчичник

Вечером 24 августа состоялся матч 2-го тура чемпионата Италии.

«Дженоа» на выезде победил «Монцу» со счетом 1:0. Единственный гол на 45+7 минуте для гостей забил Андреа Пинамонти.

Украинский хавбек красно-синих Руслан Малиновский вышел на замену на 62-й минуте. Он получил горчичник на 90+3 минуте за удар соперника локтем.

«Грифоны» с 4 очками делят 1–4 места в Серии А, «Монца» имеет в активе только 1 балл.

Серия А. 2-й тур, 24 августа

Монца – Дженоа – 0:1

Гол: Пинамонти, 45+7

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