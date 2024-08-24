Италия24 августа 2024, 23:59 | Обновлено 25 августа 2024, 00:39
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Дженоа обыграл Монцу. Малиновский вышел на замену и получил горчичник
Единственный гол на 45+7 минуте для гостей забил Андреа Пинамонти
24 августа 2024, 23:59 | Обновлено 25 августа 2024, 00:39
122
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Вечером 24 августа состоялся матч 2-го тура чемпионата Италии.
«Дженоа» на выезде победил «Монцу» со счетом 1:0. Единственный гол на 45+7 минуте для гостей забил Андреа Пинамонти.
Украинский хавбек красно-синих Руслан Малиновский вышел на замену на 62-й минуте. Он получил горчичник на 90+3 минуте за удар соперника локтем.
«Грифоны» с 4 очками делят 1–4 места в Серии А, «Монца» имеет в активе только 1 балл.
Серия А. 2-й тур, 24 августа
Монца – Дженоа – 0:1
Гол: Пинамонти, 45+7
Видео голов и обзор матча
Турнирная таблица
События матча
45’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Пинамонти (Дженоа).
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