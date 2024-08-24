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Чемпионат Италии
Монца
24.08.2024 21:45 – FT 0 : 1
Дженоа
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
24 августа 2024, 23:59 | Обновлено 25 августа 2024, 00:39
122
0

Дженоа обыграл Монцу. Малиновский вышел на замену и получил горчичник

Единственный гол на 45+7 минуте для гостей забил Андреа Пинамонти

24 августа 2024, 23:59 | Обновлено 25 августа 2024, 00:39
122
0
Дженоа обыграл Монцу. Малиновский вышел на замену и получил горчичник
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Вечером 24 августа состоялся матч 2-го тура чемпионата Италии.

«Дженоа» на выезде победил «Монцу» со счетом 1:0. Единственный гол на 45+7 минуте для гостей забил Андреа Пинамонти.

Украинский хавбек красно-синих Руслан Малиновский вышел на замену на 62-й минуте. Он получил горчичник на 90+3 минуте за удар соперника локтем.

«Грифоны» с 4 очками делят 1–4 места в Серии А, «Монца» имеет в активе только 1 балл.

Серия А. 2-й тур, 24 августа

Монца – Дженоа – 0:1

Гол: Пинамонти, 45+7

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

События матча

45’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Пинамонти (Дженоа).
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чемпионат Италии по футболу Серия A Руслан Малиновский Дженоа Монца Андреа Пинамонти видео голов и обзор предупреждение (желтая карточка)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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