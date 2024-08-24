Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал выиграл в АПЛ, дважды забив Астон Вилле. Зинченко остался в запасе
Чемпионат Англии
Астон Вилла
24.08.2024 19:30 – FT 0 : 2
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
24 августа 2024, 21:34 | Обновлено 24 августа 2024, 21:54
674
4

Арсенал выиграл в АПЛ, дважды забив Астон Вилле. Зинченко остался в запасе

Голы у канониров по втором тайме забили Леандро Троссард и Томас Партей

24 августа 2024, 21:34 | Обновлено 24 августа 2024, 21:54
674
4
Арсенал выиграл в АПЛ, дважды забив Астон Вилле. Зинченко остался в запасе
Getty Images/Global Images Ukraine. Леандро Троссард

24 августа на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме состоялся матч 2-го тура Английской Премьер-лиги.

Лондонский Арсенал на выезде играл против Астон Виллы и одержал победу со счетом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Голы у канониров по втором тайме забили Леандро Троссард и Томас Партей.

Украинский защитник Александр Зинченко весь поединок оставался в резерве Арсенала.

Арсенал набрал 6 очков после 2 матчей и входит в группу лидеров вместе с Менчестер Сити и Брайтоном.

АПЛ. 2-й тур, 24 августа

Астон Вилла – Арсенал – 0:2

Голы: Троссард, 67, Партей, 77

Астон Вилла: Мартинес, Динь (Матсен, 76), Пау Торрес, Конса, Кэш (Неделькович, 16), Макгинн (Рэмзи, 65), Тилеманс, Онана (Баркли, 76), Бэйли, Уоткинс (Дуран, 65), Роджерс.

Арсенал: Райя, Тимбер (Калафьори, 79), Габриэл, Салиба, Уайт, Райс, Парти, Эдегор, Хаверц, Мартинелли (Троссард, 65), Сака (Нелсон, 88).

Предупреждения: Райс (45+3), Габриэл (57), Онана (72), Эдегор (89).

Фотогалерея

По теме:
ФОТО. Грустный Зинченко на лавке запасных Арсенала
Астон Вилла – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Не худший в команде. Известна оценка Миколенко за матч Эвертона
Астон Вилла Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Астон Вилла - Арсенал Леандро Троссард Томас Партей
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Повторили антирекорд. Шахтер 5-й раз в истории пропустил 4 мяча в УПЛ
Футбол | 24 августа 2024, 19:56 1
Повторили антирекорд. Шахтер 5-й раз в истории пропустил 4 мяча в УПЛ
Повторили антирекорд. Шахтер 5-й раз в истории пропустил 4 мяча в УПЛ

Хет-трик у победителей сделал Александр Филиппов и стал героем поединка

Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Враг хотел оккупировать Сумы. Сорвали планы»
Война | 24 августа 2024, 19:33 8
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Враг хотел оккупировать Сумы. Сорвали планы»
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Враг хотел оккупировать Сумы. Сорвали планы»

Курская операция помешала противнику

Украина разгромила Кубу в турнире по футзалу. Впереди – финал с Португалией
Футзал | 23.08.2024, 23:59
Украина разгромила Кубу в турнире по футзалу. Впереди – финал с Португалией
Украина разгромила Кубу в турнире по футзалу. Впереди – финал с Португалией
Игроки Кривбасса отказались жать руки судье матча с Бетисом. Какова причина
Футбол | 24.08.2024, 03:40
Игроки Кривбасса отказались жать руки судье матча с Бетисом. Какова причина
Игроки Кривбасса отказались жать руки судье матча с Бетисом. Какова причина
Пушич прокомментировал провальный матч Шахтера против Александрии
Футбол | 24.08.2024, 15:18
Пушич прокомментировал провальный матч Шахтера против Александрии
Пушич прокомментировал провальный матч Шахтера против Александрии
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Стюард #11
Было б неплохо в функционале сайта добавить возможность исключать из расписания матчей чемпионат. Сделайте пожалуйста (вариант на подобие игнора юзера очень даже подойдет). А то кому всрался тот чемпионат Франции или Саудовской Аравии))
А Арс - топ!
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
За 82 минуты. Свитолина завершила борьбу на турнире в Монтеррее
За 82 минуты. Свитолина завершила борьбу на турнире в Монтеррее
23.08.2024, 09:07 24
Теннис
Экс-форвард Шахтера, которому жена изменила с пастором, нашел клуб в Турции
Экс-форвард Шахтера, которому жена изменила с пастором, нашел клуб в Турции
23.08.2024, 18:33 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик подписал контракт со скандальным агентством
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик подписал контракт со скандальным агентством
23.08.2024, 15:27 12
Футбол
Чемпионское фиаско. Хет-трик Филиппова помог Александрии разбить Шахтер
Чемпионское фиаско. Хет-трик Филиппова помог Александрии разбить Шахтер
24.08.2024, 14:56 556
Футбол
Без шансов и перспектив. Кривбасс проиграл Бетису в первом матче
Без шансов и перспектив. Кривбасс проиграл Бетису в первом матче
22.08.2024, 22:52 106
Футбол
Ротань оценил победу над Шахтером и хет-трик Филиппова
Ротань оценил победу над Шахтером и хет-трик Филиппова
24.08.2024, 15:33 6
Футбол
Золото плюс серебро! Украинцы оформили победный дубль на ЛЧМ по биатлону
Золото плюс серебро! Украинцы оформили победный дубль на ЛЧМ по биатлону
23.08.2024, 16:21 5
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем