Арсенал выиграл в АПЛ, дважды забив Астон Вилле. Зинченко остался в запасе

24 августа на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме состоялся матч 2-го тура Английской Премьер-лиги.

Лондонский Арсенал на выезде играл против Астон Виллы и одержал победу со счетом 2:0.

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Голы у канониров по втором тайме забили Леандро Троссард и Томас Партей.

Украинский защитник Александр Зинченко весь поединок оставался в резерве Арсенала.

Арсенал набрал 6 очков после 2 матчей и входит в группу лидеров вместе с Менчестер Сити и Брайтоном.

АПЛ. 2-й тур, 24 августа

Астон Вилла – Арсенал – 0:2

Голы: Троссард, 67, Партей, 77

Астон Вилла: Мартинес, Динь (Матсен, 76), Пау Торрес, Конса, Кэш (Неделькович, 16), Макгинн (Рэмзи, 65), Тилеманс, Онана (Баркли, 76), Бэйли, Уоткинс (Дуран, 65), Роджерс.

Арсенал: Райя, Тимбер (Калафьори, 79), Габриэл, Салиба, Уайт, Райс, Парти, Эдегор, Хаверц, Мартинелли (Троссард, 65), Сака (Нелсон, 88).

Предупреждения: Райс (45+3), Габриэл (57), Онана (72), Эдегор (89).

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