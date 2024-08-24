Астон Вилла – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

24 августа на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме пройдет матч 2-го тура Английской Премьер-лиги, в котором Астон Вилла встретится с Арсеналом. Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Астон Вилла

Команда Астон Вилла долго не могла подтвердить амбиции реальными результатами. Да и не так давно в основном за счет гения Грилиша получилось выбраться из Чемпионшипа. Но рецепт успеха оказался прост: вернуть на Туманный Альбион Унаи Эмери. Уже в первом сезоне, придя в конце осени, испанец поднял новых подопечных на седьмое место. А в прошлом розыгрыше, параллельно задержавшись надолго в Лиге конференций, представитель Бирмингема выиграл спор у Тоттенхэма за четвертое место.

Так что летом тут готовились к фактическому дебюту в Лиге чемпионов. Причем без Диаби, уж очень много за него выложили саудиты. Ничего, полученные за него 60 миллионов евро как раз пошли на Амаду Онана, также выкупили Арчера, вернули Филоджин-Байденса, подписали Матсена. Были и другие саги – сколько тянулись переговоры вокруг Жоау Феликса! Стартуя в матче с Вест Хэмом на выезде, Астон Вилла сумела вырвать победу 2:1 за счет мяча на 79-й минуте.

Арсенал

Клуб Арсенал все-таки не зря расстался с Эмери. Именно его преемник, другой испанец, Микель Артета, в итоге сделал канониром настоящим грандом. Хотя прощали и терпели в Лондоне Микеля дольше, чем Унаи. Но, главное, сейчас он создал в столице силу, что всерьез бросала вызов Манчестер Сити и в позапрошлом, и в прошлом сезоне. Правда, все равно сильнее оказывались, совсем ненамного, горожане.

Этим летом усиление Арсенала было совсем уж точечное: оборону укрепили Калафьори, причем его будут использовать, скорее всего, на проблемном левом фланге. Но, с другой стороны, откровенно забуксовали переговоры о Мерино, центрхаве из Испании, а бомбардира всерьез и не пытались подписать. В игре Арсенала с Вулверхэмптоном все решили Сака и Хаверц, которые ассистировали друг другу (2:0).

Статистика личных встреч

У канониров было 4 победы кряду в личных матчах. Но в прошлом сезоне они вообще не набрали очков с вилланами – тут и потеряли шансы на титул в АПЛ.

Прогноз

Букмекерская контора GGBET ожидает победу гостей из Лондона. Но тут и соперник неплох – ставим на тотал больше 2.5 голов (коэффициент – 1.73).