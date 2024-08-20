24.08.2024 19:30 - : -
Англия20 августа 2024, 18:34 | Обновлено 20 августа 2024, 19:37
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Астон Вилла – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 24 августа в 19:30 матч чемпионата Англии
20 августа 2024, 18:34 | Обновлено 20 августа 2024, 19:37
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В субботу, 24 августа, состоится матч 2-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Астон Вилла» и «Арсенал».
Игра пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча производит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
Астон Вилла – АрсеналСмотреть трансляцию
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