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Чемпионат Англии
Астон Вилла
24.08.2024 19:30 - : -
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
20 августа 2024, 18:34 | Обновлено 20 августа 2024, 19:37
99
1

Астон Вилла – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 августа в 19:30 матч чемпионата Англии

20 августа 2024, 18:34 | Обновлено 20 августа 2024, 19:37
99
1
Астон Вилла – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В субботу, 24 августа, состоится матч 2-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Астон Вилла» и «Арсенал».

Игра пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча производит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Астон Вилла – Арсенал
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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v.kolodnitsky
Бернгем - це де?
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