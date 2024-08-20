В субботу, 24 августа, состоится матч 2-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Астон Вилла» и «Арсенал».

Игра пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча производит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

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