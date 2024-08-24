Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Астон Вилла – Арсенал – 0:2. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Астон Вилла
24.08.2024 19:30 – FT 0 : 2
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
24 августа 2024, 21:51 | Обновлено 24 августа 2024, 23:37
938
0

Астон Вилла – Арсенал – 0:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Английской Премьер-лиги

24 августа 2024, 21:51 | Обновлено 24 августа 2024, 23:37
938
0
Астон Вилла – Арсенал – 0:2. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

24 августа в 19:30 в Бирмингеме проходит матч 2-го тура Английской Премьер-лиги.

Астон Вилла встречается с Арсеналом на стадионе Вилла Парк.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский защитник Александр Зинченко заявлен в резерве Арсенала на матч против Астон Виллы.

Астон Вилла – Арсенал. Видео голов и обзор матча (ожидается)

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Томас Тейе (Арсенал).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Арсенал).
По теме:
Ямал и Левандовски. Барселона взяла три очка в матче с Атлетиком из Бильбао
Арсенал выиграл в АПЛ, дважды забив Астон Вилле. Зинченко остался в запасе
ФОТО. Грустный Зинченко на лавке запасных Арсенала
Астон Вилла Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Астон Вилла - Арсенал видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный украинский боксер странно высказался о флаге Украины
Бокс | 24 августа 2024, 08:46 51
Известный украинский боксер странно высказался о флаге Украины
Известный украинский боксер странно высказался о флаге Украины

Дмитрий Митрофанов считает, что на самом деле флаг Украины желто-голубой

Филиппов оформил хет-трик в ворота Шахтера. Стал лучшим бомбардиром сезона
Футбол | 24 августа 2024, 14:22 4
Филиппов оформил хет-трик в ворота Шахтера. Стал лучшим бомбардиром сезона
Филиппов оформил хет-трик в ворота Шахтера. Стал лучшим бомбардиром сезона

Удачное подписание клуба

Игроки Кривбасса отказались жать руки судье матча с Бетисом. Какова причина
Футбол | 24.08.2024, 03:40
Игроки Кривбасса отказались жать руки судье матча с Бетисом. Какова причина
Игроки Кривбасса отказались жать руки судье матча с Бетисом. Какова причина
Барселона – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 24.08.2024, 19:10
Барселона – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Барселона – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Александрия – Шахтер – 4:3. Сенсационное поражение горняков. Видео голов
Футбол | 24.08.2024, 15:37
Александрия – Шахтер – 4:3. Сенсационное поражение горняков. Видео голов
Александрия – Шахтер – 4:3. Сенсационное поражение горняков. Видео голов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Мудрик нашел новую симпатию. На нее подписана жена Роналду
ФОТО. Мудрик нашел новую симпатию. На нее подписана жена Роналду
22.08.2024, 20:45 15
Футбол
Украинки установили национальный рекорд на US Open
Украинки установили национальный рекорд на US Open
22.08.2024, 19:51 2
Теннис
«Если бы не это, он бы победил» Мур назвал ключевой момент боя Усик - Фьюри
«Если бы не это, он бы победил» Мур назвал ключевой момент боя Усик - Фьюри
22.08.2024, 17:05 1
Бокс
Ротань оценил победу над Шахтером и хет-трик Филиппова
Ротань оценил победу над Шахтером и хет-трик Филиппова
24.08.2024, 15:33 6
Футбол
«Это будет история». Легендарный Тайсон назвал бой, который хочет увидеть
«Это будет история». Легендарный Тайсон назвал бой, который хочет увидеть
23.08.2024, 07:33
Бокс
В Англии оценили игру Мудрика против Серветта в Лиге конференций
В Англии оценили игру Мудрика против Серветта в Лиге конференций
23.08.2024, 07:45 7
Футбол
Золото плюс серебро! Украинцы оформили победный дубль на ЛЧМ по биатлону
Золото плюс серебро! Украинцы оформили победный дубль на ЛЧМ по биатлону
23.08.2024, 16:21 5
Биатлон
Без шансов и перспектив. Кривбасс проиграл Бетису в первом матче
Без шансов и перспектив. Кривбасс проиграл Бетису в первом матче
22.08.2024, 22:52 106
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем