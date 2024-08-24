Ямал и Левандовски. Барселона взяла три очка в матче с Атлетиком из Бильбао

Вечером 24 августа состоялся матч 2-го тура Ла Лиги в котором играли «Барселона» и «Атлетик».

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«Барселона» на домашней арене победила «Атлетик» со счетом 2:1.

Счет для хозяев поля открыл форвард Ламин Ямал на 24-й минуте. Перед перерывом хавбек гостей Ойян Сансет с пенальти сравнял счет.

Победу Барселоне принес гол звездного польского нападающего Роберта Левандовски на 75-й минуте.

После двух туров «Барселона» с 6 очками делит лидерство с «Сельтой». «Атлетик» имеет 1 балл и занимает 15-ю позицию.

Ла Лига. 2-й тур, 24 августа

Барселона – Атлетик – 2:1

Голы: Ямал, 24, Левандовски, 75 – Сансет, 42 (пен)

Барселона: тер Стеген, Бальде (Мартин, 90+1), Мартинес, Кубарси, Кунде, Педри, Берналь (Эрик Гарсия, 83), Ферран Торрес (Лопес, 63), Рафинья, Ямаль (Виктор, 90+1), Левандовски.

Атлетик: Падилья, Берчиче, Йерай Альварес, Вивиан, Лекуэ, Прадос (Эррера, 78), Весга (Хаурегисар, 63), Уильямс, Сансет (Унаи Гомес, 62), Беренгер (Арес, 72), Уильямс (Гурусета, 78).

Предупреждения: Йерай Альварес (38), Кубарси (41), Берналь (49), Беренгер (56), Левандовски (85), Лекуэ (87), Лопес (90+6), Хаурегисар (90+6), Эррера (90+6).

Видео голов и обзор матча

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