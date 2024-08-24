Барселона – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

24 августа на Эстади Олимпико в Барселоне пройдет матч 2-го тура чемпионата Испании, в котором Барселона встретится с Атлетиком. Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Барселона

Команда Барселона пыталась достичь успеха по рецепту раннего Гвардиолы, когда местная легенда как игрок становится культовым и успешным тренером. Но усилий Хави оказалось достаточно только для того, чтобы выиграть в 2023 году Суперкубок и Ла Лигу. А в прошлой темпораде не было ни одного трофея, и эта страница для топ-клуба перевернута. Теперь Жоана Лапорту, возможно, косплеит триумфальный Реал, заманив к себе успешного и довольно опытного иностранного наставника – Ханси Флика.

Все летнее усиление состава Барселоны свелось к возвращению Дани Ольмо, и еще нужно придумать, как его зарегистрировать – уже пожертвовали Гюндоганом. Дебютировал официально Ханси выездным матчем против Валенсии. И, по иронии, выиграл за счет дубля экс-игрока Баварии – опытнейшего Левандовски (2:1).

Атлетик

Клуб Атлетик Бильбао получил свою выгоду от проблем и решений сине-гранатовых. Например, Эрнесто Вальверде указали на дверь в Каталонии, и тот вернулся в Бильбао. И, потратив на это два года, создал тут проект, который боролся за четвертое место и выигрыл, после паузы ровно в 40 лет, Кубок Испании. Кстати, именно гонка за Копа дель Рей, кажется, помешала Атлетику на финишной прямой в Примере и не дала окончательно вытеснить из топ-4 Атлетико.

Так что баски остались без Лиги чемпионов. Но с Нико Уильямсом, которого так и не смогли заманить в состав сине-гранатовых, хотя очень интересовались молодым чемпионом Европы. Остались все лучшие, более того, есть довольно любопытное усиление – из Браги переехал Джало. Стартуя дома с Хетафе, Атлетик довольно быстро открыл счет, но в итоге закончил матч вничью (1:1.

Статистика личных встреч

Недавно выигравшая 4 раза кряду Барса сначала уступила в Кубке в экстратайме, а потом не забила в Примере, закончив матч со счетом 0:0 в марте.

Прогноз

Букмекерская контора GGBET не верит, что гости из Бильбао зацепятся за очки. Ставим на то, что выиграет Барселона (коэффициент – 1.64).