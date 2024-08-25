Барселона – Атлетик – 2:1. Как забили Ямал, Левандовски. Видео голов, обзор
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Вечером 24 августа состоялся матч 2-го тура Ла Лиги в котором играли «Барселона» и «Атлетик».
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«Барселона» на домашней арене победила «Атлетик» со счетом 2:1.
Счет для хозяев поля открыл форвард Ламин Ямал на 24-й минуте. Перед перерывом хавбек гостей Ойян Сансет с пенальти сравнял счет.
Победу Барселоне принес гол звездного польского нападающего Роберта Левандовски на 75-й минуте.
После двух туров «Барселона» с 6 очками делит лидерство с «Сельтой». «Атлетик» имеет 1 балл и занимает 15-ю позицию.
Ла Лига. 2-й тур, 24 августа
Барселона – Атлетик – 2:1
Голы: Ямал, 24, Левандовски, 75 – Сансет, 42 (пен)
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Ямал, 24 мин.
ГОЛ! 1:1. Сансет, 42 мин (пен)
ГОЛ! 2:1. Левандовски, 75 мин.
События матча
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