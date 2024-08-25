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24.08.2024 20:00 – FT 2 : 1
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25 августа 2024, 09:55 | Обновлено 25 августа 2024, 10:04
183
0

Барселона – Атлетик – 2:1. Как забили Ямал, Левандовски. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Ла Лиги

25 августа 2024, 09:55 | Обновлено 25 августа 2024, 10:04
183
0
Барселона – Атлетик – 2:1. Как забили Ямал, Левандовски. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 24 августа состоялся матч 2-го тура Ла Лиги в котором играли «Барселона» и «Атлетик».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Барселона» на домашней арене победила «Атлетик» со счетом 2:1.

Счет для хозяев поля открыл форвард Ламин Ямал на 24-й минуте. Перед перерывом хавбек гостей Ойян Сансет с пенальти сравнял счет.

Победу Барселоне принес гол звездного польского нападающего Роберта Левандовски на 75-й минуте.

После двух туров «Барселона» с 6 очками делит лидерство с «Сельтой». «Атлетик» имеет 1 балл и занимает 15-ю позицию.

Ла Лига. 2-й тур, 24 августа

Барселона – Атлетик – 2:1

Голы: Ямал, 24, Левандовски, 75 – Сансет, 42 (пен)

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Ямал, 24 мин.

ГОЛ! 1:1. Сансет, 42 мин (пен)

ГОЛ! 2:1. Левандовски, 75 мин.

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
42’
ГОЛ ! С пенальти забил Ойан Сансет (Атлетик Бильбао).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Ламин Ямал (Барселона).
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Барселона Роберт Левандовски Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор Барселона - Атлетик Ламин Ямал
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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