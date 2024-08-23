24.08.2024 20:00 - : -
Испания23 августа 2024, 18:35 |
114
0
Барселона – Атлетик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 24 августа матч 2-го тура Ла Лиги
23 августа 2024, 18:35 |
114
0
В субботу, 24 августа, состоится матч 2-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Атлетик».
Игра пройдет в Барселоне на Олимпийском стадионе.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 20:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Барселона – Атлетик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 августа 2024, 00:55 4
По словам коуча, ошибки связаны не с качеством, а с неточным принятием решений
Футбол | 23 августа 2024, 13:32 7
Известный украинский тренер надеется на проход киевлян
Футбол | 23.08.2024, 18:33
Теннис | 23.08.2024, 09:07
Другие виды | 22.08.2024, 22:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.08.2024, 23:54 282
22.08.2024, 01:23 29
21.08.2024, 18:28 95
22.08.2024, 02:01 7
22.08.2024, 19:51 2
22.08.2024, 07:30
22.08.2024, 14:22 14