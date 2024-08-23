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Испания
23 августа 2024, 18:35 |
114
0

Барселона – Атлетик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 августа матч 2-го тура Ла Лиги

23 августа 2024, 18:35 |
114
0
Барселона – Атлетик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона

В субботу, 24 августа, состоится матч 2-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Атлетик».

Игра пройдет в Барселоне на Олимпийском стадионе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 20:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Барселона – Атлетик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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