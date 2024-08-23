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  4. Звезда бейсбола. Миколенко принял участие в презентации 3-й формы Эвертона
Англия
23 августа 2024, 11:56 |
332
0

Звезда бейсбола. Миколенко принял участие в презентации 3-й формы Эвертона

Новый комплект выполнен в классическом стиле

23 августа 2024, 11:56 |
332
0
Звезда бейсбола. Миколенко принял участие в презентации 3-й формы Эвертона
ФК Эвертон

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко принял участие в презентации третьей формы «Эвертона» на сезон-2024/25.

Она посвящена 100-летнему юбилею, когда на домашней арене ливерпульского клуба «Гудисон Парк» выставочную игру провели бейсбольные команды «Чикаго Уайт Сокс» и «Нью-Йорк Джаентс».

Нейтральная цветовая палитра футболки и тонкая полоска придают ей классический бейсбольный вид, а плоский пояс на шортах и соответствующие носки на мягкой подошве дополняют стиль.

Сопутствующий комплект для вратарей, также вышедший сегодня, состоит из двухцветной фиолетовой футболки с ярким диагональным рисунком, шорт и носков.

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Виталий Миколенко игровая форма Эвертон фото видео
Владимир Клепач Источник: ФК Эвертон
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