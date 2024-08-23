Звезда бейсбола. Миколенко принял участие в презентации 3-й формы Эвертона
Новый комплект выполнен в классическом стиле
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко принял участие в презентации третьей формы «Эвертона» на сезон-2024/25.
Она посвящена 100-летнему юбилею, когда на домашней арене ливерпульского клуба «Гудисон Парк» выставочную игру провели бейсбольные команды «Чикаго Уайт Сокс» и «Нью-Йорк Джаентс».
Нейтральная цветовая палитра футболки и тонкая полоска придают ей классический бейсбольный вид, а плоский пояс на шортах и соответствующие носки на мягкой подошве дополняют стиль.
Сопутствующий комплект для вратарей, также вышедший сегодня, состоит из двухцветной фиолетовой футболки с ярким диагональным рисунком, шорт и носков.
A Grand Old Team. ⚾️— Everton (@Everton) August 23, 2024
Our new third kit - inspired by a baseball game held at Goodison Park 100 years ago - is out now! pic.twitter.com/B0r5gKF3oH
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