У топ-игроков Эвертона завершаются контракты. Клуб решит судьбу Миколенко

Известный портал The Athletic проанализировал ситуацию с контрактами в Эвертоне, который после возвращения Дэвида Мойеса сделал рывок и больше не является участником борьбы за выживание в АПЛ.

Клуб с сезона 2025/26 переедет на новый стадион, однако сейчас менеджмент занят вопросом будущего группы игроков.

Контракты ряда ключевых футболистов завершаются уже летом 2025 года. В их числе Доминик Калверт-Льюин, Идрисса Гуйе, Шимус Коулмэн и Абдулайе Дюкуре.

А вот летом 2026 года подходят к завершению контракты ведущих защитников Виталия Миколенко и Джеймса Тарковски.

Сообщается, что ливерпульский клуб ждет большое лето, когда Мойес и менеджмент будут решать, с кем продлевать контракты.

Ранее была информация о том, что Миколенко предложили новый договор, но в последнее время данных по этому поводу нет.

В нынешнем сезоне Виталий провел 27 матчей и сделал 2 ассиста.