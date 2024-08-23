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  4. Федорчук назвал игрока Динамо, который разочаровал в матче с Зальцбургом
Лига чемпионов
23 августа 2024, 23:44 |
794
1

Федорчук назвал игрока Динамо, который разочаровал в матче с Зальцбургом

Олег Федорчук выделил Владимира Бражко

23 августа 2024, 23:44 |
794
1
Федорчук назвал игрока Динамо, который разочаровал в матче с Зальцбургом
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Бражко

В среду, 21 августа, в Люблине (Польша) состоялся первый поединок стадии плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Динамо» и «РБ Зальцбург», в котором со счетом 2:0 победили австрийцы.

Известный украинский тренер Олег Федорчук высказался об игре полузащитника «Динамо» Владимира Бражко в этом матче.

«Скорее всего, Бражко заболел. Поэтому его заменили, Бражко был не похож на самого себя. Сложилось впечатление, что просто не успевал за событиями, а игра проходила мимо него. Это была его худшая игра на данный момент», – сказал Федорчук.

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Владимир Бражко Динамо Киев Олег Федорчук Александр Караваев РБ Зальцбург Лига чемпионов Динамо - РБ Зальцбург
Дмитро Олійник Источник: Украинский футбол
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відомий знаменитий тренер, який досяг не замічених для інших висот,
вивчивши сліди своєї дупи на дивані, зробив висновок: 
футболіст хворий...
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