Федорчук назвал игрока Динамо, который разочаровал в матче с Зальцбургом

В среду, 21 августа, в Люблине (Польша) состоялся первый поединок стадии плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Динамо» и «РБ Зальцбург», в котором со счетом 2:0 победили австрийцы.

Известный украинский тренер Олег Федорчук высказался об игре полузащитника «Динамо» Владимира Бражко в этом матче.

«Скорее всего, Бражко заболел. Поэтому его заменили, Бражко был не похож на самого себя. Сложилось впечатление, что просто не успевал за событиями, а игра проходила мимо него. Это была его худшая игра на данный момент», – сказал Федорчук.