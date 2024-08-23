Федорчук назвал игрока Динамо, который разочаровал в матче с Зальцбургом
Олег Федорчук выделил Владимира Бражко
В среду, 21 августа, в Люблине (Польша) состоялся первый поединок стадии плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Динамо» и «РБ Зальцбург», в котором со счетом 2:0 победили австрийцы.
Известный украинский тренер Олег Федорчук высказался об игре полузащитника «Динамо» Владимира Бражко в этом матче.
«Скорее всего, Бражко заболел. Поэтому его заменили, Бражко был не похож на самого себя. Сложилось впечатление, что просто не успевал за событиями, а игра проходила мимо него. Это была его худшая игра на данный момент», – сказал Федорчук.
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