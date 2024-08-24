ТЕЛЬКО: «Академия Днепра-1 продолжает работать, дети тренируются»

Спортивный директор Александрии Иван Телько эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал снятие с чемпионата клуба Днепр-1, в котором он раньше работал:

«В академии Днепра остались работающие филиалы, там все хорошо, дети продолжают заниматься футболом. Центральная академия тоже работает, но не могу достоверно сказать про ее судьбу, потому что не владею информацией, кому принадлежат здание и футбольные поля.

Пока что дети занимаются, и это самое главное. Надеюсь, что так будет и дальше, потому что академия Днепра всегда славилась своими воспитанником, там ребята с большим потенциалом. И будет очень жаль, если не удастся решить вопрос, чтобы академия продлила жизнь.

Кривбасс может взять под свое крыло эту академию? Не знаю, если честно. Определенные слухи слышал, но сейчас он больше сфокусирован на Александрии и ее академии.

Я, как и все, узнавал все последние новости из средств массовой информации. Узнал о финише, когда и все узнали. Мне очень жаль, что так получилось с клубом, к которому имею непосредственное отношение. В структуре ФК Днепр, а затем СК Днепр-1, провел по сути все свое футбольное детство и юность, начиная с 6 лет. К сожалению, никак не мог предотвратить упадок клуба».