ТЕЛЬКО: Надеемся, вырастет поколение, которое с камбеком забивает 4 Шахтеру

Спортивный директор Александрии Иван Телько в эксклюзивном комментарии для Sport.ua поделился впечатлениями от невероятного матча 4-го тура УПЛ с Шахтером (4:3), а также рассказал о назначении на должность спортивного директора Александрии и прощании с Днепром-1.

– Какие впечатления от матча? Что вы чувствуете?

– Чувствую гордость за ребят, большие молодцы. Они продемонстрировали сильный характер, свои бойцовские качества. Мне неизвестны случаи, когда после 0:2 в первом тайме против Шахтера какая-либо команда делала камбек, поэтому хочу отдать должное футболистам и тренерскому штабу, которые достойно вышли из непростой ситуации. Мои личные эмоции – кайф и гордость, получил невероятное удовольствие от матча.

– Александрия одержала три победы подряд, отличное начало сезона, благодаря чему это удалось?

– Благодаря подбору исполнителей, грамотному тренировочному процессу и тренерскому штабу, который все это наладил и использует лучшие качества наших футболистов.

– Многие специалисты отмечают удачную работу на трансферном рынке Александрии. Работа по усилению состава уже завершена или продолжается?

– Она не бывает завершена до конца трансферного окна. Всегда открыта, продолжаем работать. На мой взгляд, нет идеального трансферного окна, всегда хочется еще кого-то подписать и усилить команду. Поэтому ответ – нет, не завершена.

– Как вам работа на новой должности, что вас удивило или поразило в Александрии?

– Это новый опыт для меня. На должности спортивного директора нужно немного по-другому смотреть на футбол. Приятно поразил коллектив, все ребята очень открыты к общению, тренерский штаб – топ. Я знал их человеческие качества и, к этому, хочу отметить, что со всеми в команде очень приятно работать.

– Как поступило предложение занять должность спортивного директора и долго ли думали над ним?

– Предложение поступило от генерального директора Александрии Ивана Кузьменко, с которым мы общались достаточно давно на разные футбольные темы. Когда эта должность стала вакантной, я получил соответствующее предложение и принял это решение где-то в течение недели.

– Вы были причастны к детской футбольной академии ФК Днепр. Какова ее судьба после упадка профессионального футбола в городе?

– В академии Днепра остались работающие филиалы, там все хорошо, дети продолжают заниматься футболом. Центральная академия тоже работает, но не могу достоверно сказать про ее судьбу, потому что не владею информацией, кому принадлежат здание и футбольные поля. Пока что дети занимаются, и это самое главное. Надеюсь, что так будет и дальше, потому что академия Днепра всегда славилась своими воспитанником, там ребята с большим потенциалом. И будет очень жаль, если не удастся решить вопрос, чтобы академия продлила жизнь.

– Слышал информацию, что Кривбасс может взять под свое крыло эту академию. Что вам известно об этом?

– Не знаю, если честно. Определенные слухи слышал, но сейчас он больше сфокусирован на Александрии и ее академии.

- Если закрыть тему Днепра-1, что можете сказать о последних месяцах жизни команды, когда стало ясно, что это все?

– Я, как и все, узнавал все последние новости из средств массовой информации. Узнал о финише, когда и все узнали. Мне очень жаль, что так получилось с клубом, к которому имею непосредственное отношение. В структуре ФК Днепр, а затем СК Днепр-1, провел по сути все свое футбольное детство и юность, начиная с 6 лет. К сожалению, никак не мог предотвратить упадок клуба.

– Александрия подписала многие молодые игроки из структуры СК Днепр-1. Можете поподробнее рассказать об их потенциале?

– Авансы, конечно, не буду раздавать или как-то выделять ребят. Скажу так, что всех, кого мы получили из академии Днепра – это все талантливые игроки с потенциалом, на которых мы рассчитываем. И надеемся, что из них вырастет новое поколение футболистов, которые делают камбеки и забивают по 4 мяча Шахтеру.