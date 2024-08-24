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  4. ЧУЙЧЕНКО: «Трудно вспомнить, когда ранее Шахтер был таким беспомощным»
Украина. Премьер лига
24 августа 2024, 22:39 | Обновлено 24 августа 2024, 23:46
670
0

ЧУЙЧЕНКО: «Трудно вспомнить, когда ранее Шахтер был таким беспомощным»

Бывший игрок Александрии оценил сенсацию в матче 4-го тура УПЛ

24 августа 2024, 22:39 | Обновлено 24 августа 2024, 23:46
670
0
ЧУЙЧЕНКО: «Трудно вспомнить, когда ранее Шахтер был таким беспомощным»
УПЛ

4-й тур УПЛ открылся противостоянием в Александрии, где горожане одержали волевую победу над «Шахтером» (4:3), уступая 0:2.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua Сергей Чуйченко, который в свое время был лучшим бомбардиром александрийской команды, рассказал, что помогло хозяевам поля одержать верх над грандом украинского футбола:

– Если честно, то я ожидал, что горняков постигнет неудача. Слишком неубедительно они действуют в последнее время. Хотя, конечно, не думал, что сюжет противостояния будет таким закрученным. Даже не знаю, были ли еще случаи, когда «Шахтер», выигрывая 2:0, пропустил четыре мяча подряд.

– Чем можете объяснить, что в августе «горняки» сбавили обороты?

– В действиях «Шахтера» куда-то исчез креатив, их игра стала прогнозируемой. Это прослеживалось в проигранном поединке с «Полесьем» и случайной победе над дебютантом элиты – «Левым Берегом». Возможно, где-то не обошлось без переоценки своих сил. А когда соперник начинал упорно сопротивляться, то возникали проблемы с завершением атак.

– Но ведь «горняки» в Александрии забили аж трижды.

– Да, однако, согласитесь, что гости редко угрожали владением горожан. Выйти вперед «Шахтеру» помог автогол Шабанова, а Педриньо сократил отставание в счете до минимума за какие-то секунды до финального свистка. «Александрии» нужно воздать должное за проявленный, в отличие от соперника, характер. Молодцы.

– Это уже третья победа подряд подопечных Руслана Ротаня. Они лидируют надолго?

– Сложно сказать, но они сделали весомую заявку на успешное выступление, ведь взяли верх над командами, которые обязательно будут в главной группе. Теперь нужно постараться не потерять, как говорится, свои очки. Горожане, прежде всего, прибавили в уверенности. Это можно объяснить ростом конкуренции за место в стартовом составе. Это изрядно стимулирует каждого игрока действовать из-за не могу. Угадали они и с новичками, в частности, Александр Филиппов оформил хет-трик.

– А что «Шахтер»?

– У них впереди – серьезный разбор полетов. Можно согласиться с наставником Марино Пушичем, что они играли недопустимо. Все же, у донецкой команды качественный подбор исполнителей на фоне других украинских команд, и они наверстают упущенное. Обладатель золотых медалей снова определится в борьбе «Шахтера» и «Динамо».

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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