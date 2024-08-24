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Украина. Премьер лига
24 августа 2024, 19:56 | Обновлено 24 августа 2024, 20:07
539
1

Повторили антирекорд. Шахтер 5-й раз в истории пропустил 4 мяча в УПЛ

Хет-трик у победителей сделал Александр Филиппов и стал героем поединка

24 августа 2024, 19:56 | Обновлено 24 августа 2024, 20:07
539
1
Повторили антирекорд. Шахтер 5-й раз в истории пропустил 4 мяча в УПЛ
УПЛ

Донецкий Шахтер в матче 4-го тура чемпионата Украины проиграл на выезде Александрии со счетом 3:4.

Хет-трик у победителей сделал Александр Филиппов и стал героем поединка.

Шахтер в пятый раз в своей истории пропустил 4 мяча в чемпионатах Украины.

Худшие матчи Шахтера в истории УПЛ по количеству пропущенных мячей (по 4)

  • 25.07.1995. Шахтер Донецк – Нива Тернополь – 2:4
  • 06.08.1995. ЦСКА-Борисфен Киев – Шахтер Донецк – 4:0
  • 10.04.2004. Шахтер Донецк – Динамо Киев – 2:4
  • 13.03.2016. Днепр – Шахтер Донецк – 4:1
  • 24.08.2024. Александрия – Шахтер Донецк – 4:3
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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Шахтер статистика антирекорд Александр Филиппов
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 1
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Ух ты, сама Тернопольская Нива  и ЦСКА катком прошлись по шахте.  А Днепр если я не ошибаюсь последний год своего существования погром татарину устроил уже.
Ну отыграть два мяча и 7 мячей в игре с Шахтой обыграв её, впервые
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