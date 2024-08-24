Повторили антирекорд. Шахтер 5-й раз в истории пропустил 4 мяча в УПЛ

Донецкий Шахтер в матче 4-го тура чемпионата Украины проиграл на выезде Александрии со счетом 3:4.

Хет-трик у победителей сделал Александр Филиппов и стал героем поединка.

Шахтер в пятый раз в своей истории пропустил 4 мяча в чемпионатах Украины.

Худшие матчи Шахтера в истории УПЛ по количеству пропущенных мячей (по 4)