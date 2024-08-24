Украина. Премьер лига24 августа 2024, 19:56 | Обновлено 24 августа 2024, 20:07
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Повторили антирекорд. Шахтер 5-й раз в истории пропустил 4 мяча в УПЛ
Хет-трик у победителей сделал Александр Филиппов и стал героем поединка
24 августа 2024, 19:56 | Обновлено 24 августа 2024, 20:07
539
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Донецкий Шахтер в матче 4-го тура чемпионата Украины проиграл на выезде Александрии со счетом 3:4.
Хет-трик у победителей сделал Александр Филиппов и стал героем поединка.
Шахтер в пятый раз в своей истории пропустил 4 мяча в чемпионатах Украины.
Худшие матчи Шахтера в истории УПЛ по количеству пропущенных мячей (по 4)
- 25.07.1995. Шахтер Донецк – Нива Тернополь – 2:4
- 06.08.1995. ЦСКА-Борисфен Киев – Шахтер Донецк – 4:0
- 10.04.2004. Шахтер Донецк – Динамо Киев – 2:4
- 13.03.2016. Днепр – Шахтер Донецк – 4:1
- 24.08.2024. Александрия – Шахтер Донецк – 4:3
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Ну отыграть два мяча и 7 мячей в игре с Шахтой обыграв её, впервые