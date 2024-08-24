Не Буффон, не Касильяс. Назван лучший голкипер в истории футбола

Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших вратарей в истории футбола.

Первую позицию в рейтинге занимает Лев Яшин, который является чемпионом Европы 1960 года. Яшин единственный вратарь в истории футбола, который сумел выиграть Золотой мяч.

Вторую и третью позиции рейтинга занимают итальянец Джанлуиджи Буффон и немец Мануэль Нойер.

На четвертой позиции разместился легендарный испанский вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс. Пятую строчку списка занял Оливер Кан.

Ранее портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших форвардов в истории футбола.

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