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24 августа 2024, 23:44 | Обновлено 24 августа 2024, 23:48
2139
4

Не Буффон, не Касильяс. Назван лучший голкипер в истории футбола

Признание получил Лев Яшин

24 августа 2024, 23:44 | Обновлено 24 августа 2024, 23:48
2139
4
Не Буффон, не Касильяс. Назван лучший голкипер в истории футбола
Give Me Sport

Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших вратарей в истории футбола.

Первую позицию в рейтинге занимает Лев Яшин, который является чемпионом Европы 1960 года. Яшин единственный вратарь в истории футбола, который сумел выиграть Золотой мяч.

Вторую и третью позиции рейтинга занимают итальянец Джанлуиджи Буффон и немец Мануэль Нойер.

На четвертой позиции разместился легендарный испанский вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс. Пятую строчку списка занял Оливер Кан.

Ранее портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших форвардов в истории футбола.

10 лучших голкиперов в истории футбола

  1. Лев Яшин
  2. Джанлуиджи Буффон
  3. Мануэль Нойер
  4. Икер Касильяс
  5. Оливер Кан
  6. Петр Чех
  7. Петер Шмайхель
  8. Эдвин ван дер Сар
  9. Алиссон Беккер
  10. Гордон Бэнкс
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Дмитро Олійник Источник: Give me Sport
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Комментарии 4
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Виктор Войцеховский
Этот миф будет жить всегда. К сожалению.
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+8
ManUtd
Напишіть статтю, як Яшину ампутували ноги і у яких умовах він доживав свої останні роки - нехай молоде покоління дізнається справжнє ставлення до людей (навіть з таким визнанням) у совку. 
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+2
LexХХХ
Зразу ж і хотів написати, що це тільки через те, що Яшин отримав Золотий м'яч, не більше. Не бачив гри Яшина, але ж як же Шмейхель, Буффон, Кан? А Бартез зі зростом 180 см що витворяв в рамці...
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+2
Виктор Войцеховский
10 найкращих нападників в історії футболу
Опять жжоте. Перепраздновали?
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+2
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