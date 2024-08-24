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Премьер-лига
ЛНЗ Черкассы
26.08.2024 13:00 - : -
Карпаты Львов
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Украина. Премьер лига
24 августа 2024, 23:23 | Обновлено 24 августа 2024, 23:38
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0

ЛНЗ – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В Черкассыах снова будет играть львовская команда

24 августа 2024, 23:23 | Обновлено 24 августа 2024, 23:38
72
0
ФК ЛНЗ

В понедельник, 26 августа, ЛНЗ в Черкассах в рамках четвертого тура УПЛ будет принимать «Карпаты». Предыдущие матчи соперников проходили только в низших футбольных дивизионах.

ЛНЗ

Черкасский клуб в предыдущем туре также принимал представителя Львова и одержал волевую победу над «Рухом». ЛНЗ с начала чемпионата выступает пока только на своем поле. В прошлом туре в составе подопечных Андреса Карраско дебютировал нигериец Францис Момо - уже 10-й с начала сезона легионер. Пропустит игру травмированный в прошлом туре легионер ЛНЗ Марк Ассинор из Ганы.

Вместе с тем новичком команды Андреса Карраско стал Дмитрий Топалов, который нынешний сезон начинал в «Колосе», а всего провел в чемпионатах 93 игры (10 голов). Также пополнил ряды ЛНЗ Артур Авагимян из «Александрии», проведший в УПЛ 76 игр (12 голов). Безничейная клубная рекордная серия ЛНЗ продолжается в чемпионатах 10 игр: семь побед и три поражения. ЛНЗ на своем поле обходится без ничьих на протяжении рекордных для клуба 8 игр: пять побед и три поражения.

Карпаты

«Зелено-белые» проводят свой первый сезон в УПЛ и в прошлом туре хоть первыми открыли счет, но в итоге уступили титулованному «Динамо». В этой игре в «Карпатах» дебютировали очередные новички – Денис Устименко и бразилец Педрозу. Владислав Лупашко с начала сезона задействовал уже 21 игрока, из которых 9 дебютировало в составе львовского клуба.

После домашней кубковой разгромной победы над «Черноморцем» «зелено-белые» отправились в Черкассы с хорошим настроением. «Карпаты» в УПЛ в гостях еще голов не забивали и не пропускали. Карпатовец Орест Кузик может забить 20-й гол на клубном уровне.

Статистика встреч

Ранее карпатовцы и ЛНЗ провели три игры на уровне Второй и Первой лиги. И оба матча на поле черкасского клуба завершались победами хозяев поля. Последний раз ЛНЗ принимал «зелено-белых» 22 мая прошлого года и победил со счетом 4:1. В составе черкасчан, которых тогда еще возглавлял Александр Ковпак, голы забивали Ярослав Галенко, Антон Савин, Виталий Бойко и Денис Долинский, а у гостей – Артур Рябов.

Фемида

Арбитром матча назначен Александр Омельченко (Славянск), который в УПЛ проведет 40-й поединок. Ранее ЛНЗ при Омельченко провел одну игру в чемпионате и одержал победу. «Карпаты» при этом арбитре сыграют дебютный матч в УПЛ.

Прогноз на противостояние

Оба соперника в новом сезоне существенно обновили свои составы. «Карпаты» проведут второй выездной матч в УПЛ, а в первом была ничья. Прогнозируем «мировую» на стадионе «Черкассы-Арена».

Ориентировочные составы:

ЛНЗ: Кучеренко, Путря, Салиху, Дайко, Муравский, Г. Пасич, Молло, Яшари, Тилль, Олейник, Эйнел.

«Карпаты»: Кемкин, Мирошниченко, Адамюк, Бабогло, Полегенько, Альварес, Чачуа, Очеретько, Подлепенец, Кузык, Игор Невес.

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26 августа, понедельник

ЛНЗ – «Карпаты»
Черкассы. Стадион «Черкассы-Арена». 13:00
ТВ-трансляция на телеканале УПЛ ТВ
Арбитр: Александр Омельченко (Славянск)
ЛНЗ КАРПАТЫ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 0:0
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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы прогнозы
Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
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