ЛНЗ Черкассы

ЛНЗ – Карпаты – 2:1. Камбэк хозяев. Видео голов и обзор матча
Смотрите самые интересные моменты матча 4-го тура УПЛ
В понедельник, 26 августа, состоялся матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «ЛНЗ» и «Карпаты».
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Команды встретятся на стадионе «Черкассы Арена». Хозяев победили 2:1.
Хозяева пропустили первыми, однако во втором тайме благодаря голам Пасича и Яшари сумели совершить камбэк и набрать три очка во встрече.
Украинская Премьер-лига. 4-й тур
ЛНЗ – «Карпаты» – 2:1
Голы: Г.Пасич, 61, Яшари, 77 - Чачуа, 34
Видеообзор матча
События матча
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