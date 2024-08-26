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  4. ЛНЗ – Карпаты – 2:1. Камбэк хозяев. Видео голов и обзор матча
Премьер-лига
ЛНЗ Черкассы
26.08.2024 19:00 – FT 2 : 1
Карпаты Львов
Из-за воздушной тревоги старт матча перенесен с 13:00 на 19:00
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
26 августа 2024, 21:42 | Обновлено 26 августа 2024, 21:56
182
0

ЛНЗ – Карпаты – 2:1. Камбэк хозяев. Видео голов и обзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча 4-го тура УПЛ

26 августа 2024, 21:42 | Обновлено 26 августа 2024, 21:56
182
0
ЛНЗ – Карпаты – 2:1. Камбэк хозяев. Видео голов и обзор матча
УПЛ

В понедельник, 26 августа, состоялся матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «ЛНЗ» и «Карпаты».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Команды встретятся на стадионе «Черкассы Арена». Хозяев победили 2:1.

Хозяева пропустили первыми, однако во втором тайме благодаря голам Пасича и Яшари сумели совершить камбэк и набрать три очка во встрече.

Украинская Премьер-лига. 4-й тур

ЛНЗ – «Карпаты» – 2:1

Голы: Г.Пасич, 61, Яшари, 77 - Чачуа, 34

Видеообзор матча

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Мухаррем Яшари (ЛНЗ Черкассы).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Геннадий Пасич (ЛНЗ Черкассы).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Амбросий Чачуа (Карпаты Львов).
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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