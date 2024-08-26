ЛНЗ Черкассы

В понедельник, 26 августа, состоялся матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «ЛНЗ» и «Карпаты».

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Команды встретятся на стадионе «Черкассы Арена». Хозяев победили 2:1.

Хозяева пропустили первыми, однако во втором тайме благодаря голам Пасича и Яшари сумели совершить камбэк и набрать три очка во встрече.

Украинская Премьер-лига. 4-й тур

ЛНЗ – «Карпаты» – 2:1

Голы: Г.Пасич, 61, Яшари, 77 - Чачуа, 34

Видеообзор матча