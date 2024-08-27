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Премьер-лига
ЛНЗ Черкассы
26.08.2024 19:00 – FT 2 : 1
Карпаты Львов
Из-за воздушной тревоги старт матча перенесен с 13:00 на 19:00
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Украина. Премьер лига
27 августа 2024, 05:43 | Обновлено 27 августа 2024, 06:21
425
0

КАРРАСКО: «Игроки ЛНЗ счастливы после этого камбека. Пасич отлично сыграл»

Главный тренер черкасского клуба прокомментировал победу над Карпатами

27 августа 2024, 05:43 | Обновлено 27 августа 2024, 06:21
425
0
КАРРАСКО: «Игроки ЛНЗ счастливы после этого камбека. Пасич отлично сыграл»
fckarpaty.org.ua. Андрес Карраско

Главный тренер черкасского ЛНЗ Андрес Карраско дал послематчевую пресс-конференцию после игры 4-го тура УПЛ против львовских Карпат (2:1).

– Как вы оцените игру?

– Было очень приятно видеть наших игроков такими счастливыми. Они заслужили после этого камбэка. Было тяжело, мы ведь не все контролировали. Также травма Марка Ассинора заставила нас изменять расположение игроков группы атаки, поэтому футболисты не очень понимали принцип оборонных действий. Потом мы адаптировались к ситуации, четко определили роли. После этого нам стало играть комфортнее.

Наш соперник начал хорошо и первым забил гол после углового. Это произошло не без помощи фарта, ведь удар был с той позиции, которую мы могли заблокировать. Но не сделали это, и после этого момента Карпаты все реже заходили в нашу штрафную. Мы получили уверенность и хороший результат.

– В первом тайме мы снова увидели тенденцию, что команда играет не активно и пропускает гол. Во втором тайме рисунок игры меняется. Как вы можете это объяснить?

– Повторюсь, сначала мы не разобрались, как должны прессинговать. К тому же, опорник львовян Пабло Альварес очень качественно действовал. А еще он левоногий, что усложняло работу по его нейтрализации. Первый наш гол нельзя назвать куражом. Это следствие разговора в перерыве. Поэтому, чтобы делать это так быстро и точно – ты, конечно, должен иметь какой-то уровень веры в свои силы, но это следствие таланта наших игроков. Пасич продемонстрировал хорошую игру, и благодаря его таланту мы изменили результат.

– Как непростые условия дня повлияли на вас и игроков? Как вы сохраняете концентрацию в таких моментах?

– Это всегда тяжело. Скорее всего, они чувствовали то же, что и мы. Украинским игрокам было не просто, но мы хотели играть. Не важно, какие условия, не важно, какая ситуация, или час. Мы просто хотели играть. Мы очень хотели победить Карпаты. Мы были полностью сосредоточены на результате. Также для нашей команды были созданы очень хорошие условия.

– Сейчас и в предыдущих матчах было очень много потерь во время передач. Как это объяснить?

– Иногда это происходит. Вы должны понимать, что мы играем на очень плохом поле. Очень трудно быть безошибочным в таких условиях. Я видел, как игроки показывают себя на хорошем газоне и поверьте мне, их качества совсем другие. Нас много критиковали, что мы играем много назад, но сейчас мы играем вертикально. У нас есть некоторые ошибки, ведь такая тактика достаточно рискованна. Это верно, что точность наших передач не впечатляет, но мы видим это все реже. Мы должны над этим работать.

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Мухаррем Яшари (ЛНЗ Черкассы).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Геннадий Пасич (ЛНЗ Черкассы).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Амбросий Чачуа (Карпаты Львов).
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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов пресс-конференция Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Карпаты Андрес Карраско Геннадий Пасич
Николай Степанов Источник: ФК Карпаты Львов
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