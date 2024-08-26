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26.08.2024 13:00 - : -
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Украина. Премьер лига
26 августа 2024, 00:25 | Обновлено 26 августа 2024, 00:38
52
0

ЛНЗ – Карпаты. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 4-го тура Украинской Премьер-лиги

26 августа 2024, 00:25 | Обновлено 26 августа 2024, 00:38
52
0
ЛНЗ – Карпаты. Текстовая трансляция матча

В понедельник, 26-го августа, состоится поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся черкасский ЛНЗ и львовские «Карпаты». Матч пройдет в Черкассах, на поле стадиона «Центральный», начало в 13:00.

Команда Андреса Карраско все еще ищет свою игру, но прогресс уже отчетливо заметен – две победы над «Левым берегом» (1:0) и «Рухом» (3:1) не дадут соврать. Тем временем, коллектив Владислава Лупашко шокировал нас разгромом «Кривбасса» (3:0), и все – против «Динамо» успеха «Карпаты» не имели (1:3), а «Вересу» и вовсе не забивали (0:0). Тяжелая адаптация в «элите».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Карпаты», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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