Награда за волю. ЛНЗ дома обыграл Карпаты

Главный тренер ЛНЗ Андрес Карраско по сравнению с предыдущим туром совершил некоторые перестановки в стартовом составе своих подопечных. Вместо Олийныка и травмированного Ассинора на поле вышли два новичка черкасского клуба - Авагимян, который нынешний сезон начинал в «Александрии», и дебютант УПЛ Ноникашвили. В составе «Карпат» Владислав Лупашко сделал только одну ротацию. Вместо Костенко в игру вступил Стенио.

Из-за затяжной воздушной тревоги начало матча пришлось сместить на шесть часов. Оба соперника активно начали игру, однако из-за неточности завершающих передач опасных моментов не возникало. Зато игровых столкновений и нарушений правил хватало.

В середине тайма опасный дальний удар нанес Очеретько, но вратарь ЛНЗ ликвидировал угрозу. Пытался совершить вылазку к воротам соперника Игорь Невес, но Дайко в подкате выбил мяч. И все же, усилия «Карпат» привели к взятию ворот. После фланговой передачи неудачно выбил мяч Ноникашвили и опытный Чачуа сумел точно пробить мимо игроков в ворота Кучеренко. Хозяева поля пытались сравнять счёт, но Кемкин парирует дальний опасный удар Авагимяна.

Второй тайм активнее начали хозяева поля, однако защитники «Карпат» удачно разрушали атаки соперников. Имел возможность сравнять счет опытный Пасич, который пробивал в ближний угол, однако Кемкин сыграл надежно. А вот вторая попытка Пасича изменить ход поединка оказалась удачной, и Геннадий точно пробил в дальний угол ворот. Пасич забивает голы во второй подряд игре УПЛ.

Напряжение на поле начало расти. Оба тренера производили замены в составах своих подопечных и изменить счет удалось игрокам ЛНЗ. Молло с левого края атаки сделал передачу в штрафную на Яшари. Легионер из Косово обработал мяч и метко пробил мимо Кемкина. Яшари в предыдущем туре тоже не оставил поле без забитого гола.

Подопечные Андреса Карраско не играли на удержание счета и продолжали создавать опасные моменты. Момо нанес дальний удар и мяч рикошетом от защитника пролетел выше ворот. В итоге ЛНЗ одержало вторую подряд волевую победу в чемпионате и снова над львовским клубом. Безничейная клубная рекордная серия ЛНЗ продолжается в УПЛ 11 игр: 8 побед и 3 поражения. ЛНЗ на своем поле обходится без ничьих на протяжении рекордных для клуба 9-ти игр: 6 побед и 3 поражения.

Украинская Премьер-лига. 4-й тур

ЛНЗ – Карпаты – 2:1

Г.Пасич, 61, Яшари, 77 – Чачуа, 34

Молло, 45+2, Кучеренко, 60, Яшари, 87

ЛНЗ: Кучеренко, Салиху, Дайко, Муравский, Путря, Тилль (Олейник, 83), Ноникашвили (Бойко, 73), Г.Пасич, Яшари, Молло, Авагимян (Момо, 46).

Карпаты: Кемкин, Мирошниченко, Адамюк, Бабогло, Полегенько, Альварес, Чачуа (Кузык, 73), Очеретько (Устименко, 65), Занетти (Клименко, 56), Пидлепенец (Костенко, 73), Невес (Шах, 65).

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск)

Стадион «Центральный» (Черкассы)

ЛНЗ – КАРПАТЫ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА