Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Награда за волю. ЛНЗ дома обыграл Карпаты
Премьер-лига
ЛНЗ Черкассы
26.08.2024 19:00 – FT 2 : 1
Карпаты Львов
Из-за воздушной тревоги старт матча перенесен с 13:00 на 19:00
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
26 августа 2024, 21:03 | Обновлено 26 августа 2024, 21:39
1182
2

Награда за волю. ЛНЗ дома обыграл Карпаты

Черкасская команда добилась волевой победы

26 августа 2024, 21:03 | Обновлено 26 августа 2024, 21:39
1182
2
Награда за волю. ЛНЗ дома обыграл Карпаты
ФК Карпаты Львов

Главный тренер ЛНЗ Андрес Карраско по сравнению с предыдущим туром совершил некоторые перестановки в стартовом составе своих подопечных. Вместо Олийныка и травмированного Ассинора на поле вышли два новичка черкасского клуба - Авагимян, который нынешний сезон начинал в «Александрии», и дебютант УПЛ Ноникашвили. В составе «Карпат» Владислав Лупашко сделал только одну ротацию. Вместо Костенко в игру вступил Стенио.

Из-за затяжной воздушной тревоги начало матча пришлось сместить на шесть часов. Оба соперника активно начали игру, однако из-за неточности завершающих передач опасных моментов не возникало. Зато игровых столкновений и нарушений правил хватало.

В середине тайма опасный дальний удар нанес Очеретько, но вратарь ЛНЗ ликвидировал угрозу. Пытался совершить вылазку к воротам соперника Игорь Невес, но Дайко в подкате выбил мяч. И все же, усилия «Карпат» привели к взятию ворот. После фланговой передачи неудачно выбил мяч Ноникашвили и опытный Чачуа сумел точно пробить мимо игроков в ворота Кучеренко. Хозяева поля пытались сравнять счёт, но Кемкин парирует дальний опасный удар Авагимяна.

Второй тайм активнее начали хозяева поля, однако защитники «Карпат» удачно разрушали атаки соперников. Имел возможность сравнять счет опытный Пасич, который пробивал в ближний угол, однако Кемкин сыграл надежно. А вот вторая попытка Пасича изменить ход поединка оказалась удачной, и Геннадий точно пробил в дальний угол ворот. Пасич забивает голы во второй подряд игре УПЛ.

Напряжение на поле начало расти. Оба тренера производили замены в составах своих подопечных и изменить счет удалось игрокам ЛНЗ. Молло с левого края атаки сделал передачу в штрафную на Яшари. Легионер из Косово обработал мяч и метко пробил мимо Кемкина. Яшари в предыдущем туре тоже не оставил поле без забитого гола.

Подопечные Андреса Карраско не играли на удержание счета и продолжали создавать опасные моменты. Момо нанес дальний удар и мяч рикошетом от защитника пролетел выше ворот. В итоге ЛНЗ одержало вторую подряд волевую победу в чемпионате и снова над львовским клубом. Безничейная клубная рекордная серия ЛНЗ продолжается в УПЛ 11 игр: 8 побед и 3 поражения. ЛНЗ на своем поле обходится без ничьих на протяжении рекордных для клуба 9-ти игр: 6 побед и 3 поражения.

Украинская Премьер-лига. 4-й тур

ЛНЗ – Карпаты – 2:1

Г.Пасич, 61, Яшари, 77 – Чачуа, 34

Молло, 45+2, Кучеренко, 60, Яшари, 87

ЛНЗ: Кучеренко, Салиху, Дайко, Муравский, Путря, Тилль (Олейник, 83), Ноникашвили (Бойко, 73), Г.Пасич, Яшари, Молло, Авагимян (Момо, 46).

Карпаты: Кемкин, Мирошниченко, Адамюк, Бабогло, Полегенько, Альварес, Чачуа (Кузык, 73), Очеретько (Устименко, 65), Занетти (Клименко, 56), Пидлепенец (Костенко, 73), Невес (Шах, 65).

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск)

Стадион «Центральный» (Черкассы)

ЛНЗ – КАРПАТЫ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
ЛНЗ – Карпаты – 2:1. Камбэк хозяев. Видео голов и обзор матча
Тренер Черноморца: «Сделали из вратаря Левого берега чемпиона мира»
Победный гол Шарая. Верес в Ковалевке минимально переиграл Колос
ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Карпаты Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рома – Эмполи – 1:2. Довбик и сенсация. Видео голов и обзор матча
Футбол | 26 августа 2024, 03:59 2
Рома – Эмполи – 1:2. Довбик и сенсация. Видео голов и обзор матча
Рома – Эмполи – 1:2. Довбик и сенсация. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Серии А

Игрок Динамо оценил возможность камбэка в ответном матче с Зальцбургом
Футбол | 26 августа 2024, 20:55 1
Игрок Динамо оценил возможность камбэка в ответном матче с Зальцбургом
Игрок Динамо оценил возможность камбэка в ответном матче с Зальцбургом

Бражко высказался о матче Лиги чемпионов, а также о ситуации в Украине

Де Росси объяснил, почему Довбик неубедительно выглядит в Роме
Футбол | 26.08.2024, 13:25
Де Росси объяснил, почему Довбик неубедительно выглядит в Роме
Де Росси объяснил, почему Довбик неубедительно выглядит в Роме
Усик назвал страны, которые предлагали ему сменить гражданство за деньги
Бокс | 26.08.2024, 07:33
Усик назвал страны, которые предлагали ему сменить гражданство за деньги
Усик назвал страны, которые предлагали ему сменить гражданство за деньги
Проблемы с правой ногой. Свитолина выиграла тяжелый матч на старте US Open
Теннис | 26.08.2024, 20:30
Проблемы с правой ногой. Свитолина выиграла тяжелый матч на старте US Open
Проблемы с правой ногой. Свитолина выиграла тяжелый матч на старте US Open
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
Цікаво, за що Юрій Назаркевич вирішив опустити ЛНЗ і обізвав його середнім родом "ЛНЗ здобулО другу поспіль..."? )
Команда - вона, клуб - він, у назві "ЛНЗ" "З" - скорочення від слова "завод", теж не "воно".
Ответить
0
Володимир
знл поле не мішало, а цим лапашківцям поле помішало добре грати. у вас що між ногами щось висить що заважає бігати. Цирк шапіто. гнати в шию цього горе-тренера,  керувати повинен або Лужний або Єзерський. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный Майк Тайсон назвал шесть лучших боксеров за все времена
Легендарный Майк Тайсон назвал шесть лучших боксеров за все времена
25.08.2024, 07:32
Бокс
Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
25.08.2024, 19:05 14
Другие виды
«Единственный, кто может его победить – это...» Беллью высказался об Усике
«Единственный, кто может его победить – это...» Беллью высказался об Усике
25.08.2024, 01:48
Бокс
Усик сделал неожиданный подарок Зеленскому. Он отобрал его у Фьюри
Усик сделал неожиданный подарок Зеленскому. Он отобрал его у Фьюри
25.08.2024, 00:01 6
Бокс
ФОТО. Грустный Зинченко на лавке запасных Арсенала
ФОТО. Грустный Зинченко на лавке запасных Арсенала
24.08.2024, 20:05 15
Футбол
Рубикон Марино Пушича
Рубикон Марино Пушича
25.08.2024, 09:24 44
Футбол
Клиническая смерть и отсутствие шоковой терапии 
Клиническая смерть и отсутствие шоковой терапии 
25.08.2024, 11:32 34
Футбол
«Он хороший кипер, но...» Перес отреагировал на неожиданное решение Лунина
«Он хороший кипер, но...» Перес отреагировал на неожиданное решение Лунина
25.08.2024, 00:44 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем