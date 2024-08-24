Филиппов оформил хет-трик в ворота Шахтера. Стал лучшим бомбардиром сезона

В матче чемпионата Украины между Александрией и Шахтером хозяева на 57-й минуте сделали счет 4:2, а хет-трик оформил форвард Александр Филиппов.

Для опытного игрока это только третий матч в составе новой команды после перехода из Днепра-1. При этом Александрия проигрывала 0:2, но сделала большой камбэк.

Филиппов сперва сократил отставание в счете, когда поймал соперника на неудачной передаче вратарю, затем реализовал пенальти, а после этого использовал выход один на один.

Три гола позволили Александру сразу выйти на первое место в списке лучших бомбардиров сезона.