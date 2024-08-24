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  4. Филиппов оформил хет-трик в ворота Шахтера. Стал лучшим бомбардиром сезона
Украина. Премьер лига
24 августа 2024, 14:22 | Обновлено 24 августа 2024, 14:23
196
0

Филиппов оформил хет-трик в ворота Шахтера. Стал лучшим бомбардиром сезона

Удачное подписание клуба

24 августа 2024, 14:22 | Обновлено 24 августа 2024, 14:23
196
0
Филиппов оформил хет-трик в ворота Шахтера. Стал лучшим бомбардиром сезона
ФК Александрия. Александр Филиппов

В матче чемпионата Украины между Александрией и Шахтером хозяева на 57-й минуте сделали счет 4:2, а хет-трик оформил форвард Александр Филиппов.

Для опытного игрока это только третий матч в составе новой команды после перехода из Днепра-1. При этом Александрия проигрывала 0:2, но сделала большой камбэк.

Филиппов сперва сократил отставание в счете, когда поймал соперника на неудачной передаче вратарю, затем реализовал пенальти, а после этого использовал выход один на один.

Три гола позволили Александру сразу выйти на первое место в списке лучших бомбардиров сезона.

По теме:
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Александр Филиппов Александрия Шахтер Донецк Александрия - Шахтер Российская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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