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Украина. Премьер лига
23 августа 2024, 19:17 | Обновлено 23 августа 2024, 19:22
1495
1

Он получил вызов. Экс-кипер Украины U-21 сменил футбольное гражданство

Голкипер Вереса Андрей Кожухарь вызван в сборную Молдовы

23 августа 2024, 19:17 | Обновлено 23 августа 2024, 19:22
1495
1
Он получил вызов. Экс-кипер Украины U-21 сменил футбольное гражданство
ФК Верес. Андрей Кожухарь

Голкипер ровенского Вереса Андрей Кожухарь получил вызов в состав сборной Молдовы на матч Лиги наций.

К лагерю красно-черных Кожухарь присоединился летом 2024 года. В чемпионате Украины голкипер сыграл за Верес 3 матча.

Сборная Молдовы проведен встречу Лиги наций против Мальты (7 сентября) и контрольный поединок против Сан-Марино (10 сентября).

Андрей Кожухарь сменил футбольное гражданство, поскольку родился в Кишиневе, а потому имел на это право. Ранее, с 2016 по 2019 годы он играл за юношескию и молодежную сборные Украины (провел 4 матча за Украину U-21).

Ранее вызов в сборную Молдовы из Вереса получал Михаил Гечев. А другой нынешний футболист красно-черных Дмитрий Годя вызывался на сборы юношеской сборной Украины U-19.

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Николай Степанов Источник: ФК Верес
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Citrullus lanatus
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