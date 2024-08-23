Он получил вызов. Экс-кипер Украины U-21 сменил футбольное гражданство
Голкипер Вереса Андрей Кожухарь вызван в сборную Молдовы
Голкипер ровенского Вереса Андрей Кожухарь получил вызов в состав сборной Молдовы на матч Лиги наций.
К лагерю красно-черных Кожухарь присоединился летом 2024 года. В чемпионате Украины голкипер сыграл за Верес 3 матча.
Сборная Молдовы проведен встречу Лиги наций против Мальты (7 сентября) и контрольный поединок против Сан-Марино (10 сентября).
Андрей Кожухарь сменил футбольное гражданство, поскольку родился в Кишиневе, а потому имел на это право. Ранее, с 2016 по 2019 годы он играл за юношескию и молодежную сборные Украины (провел 4 матча за Украину U-21).
Ранее вызов в сборную Молдовы из Вереса получал Михаил Гечев. А другой нынешний футболист красно-черных Дмитрий Годя вызывался на сборы юношеской сборной Украины U-19.
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