Он получил вызов. Экс-кипер Украины U-21 сменил футбольное гражданство

Голкипер ровенского Вереса Андрей Кожухарь получил вызов в состав сборной Молдовы на матч Лиги наций.

К лагерю красно-черных Кожухарь присоединился летом 2024 года. В чемпионате Украины голкипер сыграл за Верес 3 матча.

Сборная Молдовы проведен встречу Лиги наций против Мальты (7 сентября) и контрольный поединок против Сан-Марино (10 сентября).

Андрей Кожухарь сменил футбольное гражданство, поскольку родился в Кишиневе, а потому имел на это право. Ранее, с 2016 по 2019 годы он играл за юношескию и молодежную сборные Украины (провел 4 матча за Украину U-21).

Ранее вызов в сборную Молдовы из Вереса получал Михаил Гечев. А другой нынешний футболист красно-черных Дмитрий Годя вызывался на сборы юношеской сборной Украины U-19.