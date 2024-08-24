Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Винисиус Тобиас дебютировал за Шахтар в официальном матче
Украина. Премьер лига
24 августа 2024, 22:50 | Обновлено 24 августа 2024, 23:21
111
0

ФОТО. Винисиус Тобиас дебютировал за Шахтар в официальном матче

Шахтер в матче 4-го тура УПЛ проиграл на выезде Александрии со счетом 3:4

24 августа 2024, 22:50 | Обновлено 24 августа 2024, 23:21
111
0
ФОТО. Винисиус Тобиас дебютировал за Шахтар в официальном матче
ФК Шахтер. Винисиус Тобиас

Донецкий Шахтер в матче 4-го тура чемпионата Украины проиграл на выезде Александрии со счетом 3:4.

20-летний бразильский защитник Винисиус Тобиас дебютировал за Шахтар в официальном матче. Ранее он выступал за испанский Реал Мадрид Кастилья на правах аренды.

Хет-трик у победителей сделал Александр Филиппов и стал героем поединка. Шахтер в пятый раз в своей истории пропустил 4 мяча в чемпионатах Украины.

ФОТО. Винисиус Тобиас дебютировал за Шахтар в официальном матче

По теме:
Рух – Заря. Текстовая трансляция матча
ЛНЗ – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ТЕЛЬКО: «Академия Днепра-1 продолжает работать, дети тренируются»
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Шахтер Винисиус Тобиас дебют фото
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Марино ПУШИЧ: «Давайте сейчас не говорить о Лиге чемпионов для Шахтера»
Футбол | 24 августа 2024, 19:10 16
Марино ПУШИЧ: «Давайте сейчас не говорить о Лиге чемпионов для Шахтера»
Марино ПУШИЧ: «Давайте сейчас не говорить о Лиге чемпионов для Шахтера»

Тренер оценил поражение в матче УПЛ с 7 голами

Чемпионское фиаско. Хет-трик Филиппова помог Александрии разбить Шахтер
Футбол | 24 августа 2024, 14:56 551
Чемпионское фиаско. Хет-трик Филиппова помог Александрии разбить Шахтер
Чемпионское фиаско. Хет-трик Филиппова помог Александрии разбить Шахтер

Команда Пушича выигрывала 2:0 по состоянию на начало 26 минуты

Пушич прокомментировал провальный матч Шахтера против Александрии
Футбол | 24.08.2024, 15:18
Пушич прокомментировал провальный матч Шахтера против Александрии
Пушич прокомментировал провальный матч Шахтера против Александрии
Мичел оценил рекордный трансфер в истории Жироны
Футбол | 24.08.2024, 20:45
Мичел оценил рекордный трансфер в истории Жироны
Мичел оценил рекордный трансфер в истории Жироны
Драматичный старт Бундеслиги. Байер одолел Боруссию М на 90+11 мин
Футбол | 23.08.2024, 23:37
Драматичный старт Бундеслиги. Байер одолел Боруссию М на 90+11 мин
Драматичный старт Бундеслиги. Байер одолел Боруссию М на 90+11 мин
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик назвал боксеров, с которыми ему еще интересно сражаться
Усик назвал боксеров, с которыми ему еще интересно сражаться
24.08.2024, 15:41
Бокс
«Это будет история». Легендарный Тайсон назвал бой, который хочет увидеть
«Это будет история». Легендарный Тайсон назвал бой, который хочет увидеть
23.08.2024, 07:33
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик подписал контракт со скандальным агентством
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик подписал контракт со скандальным агентством
23.08.2024, 15:27 12
Футбол
Он получил вызов. Экс-кипер Украины U-21 сменил футбольное гражданство
Он получил вызов. Экс-кипер Украины U-21 сменил футбольное гражданство
23.08.2024, 19:17 2
Футбол
Александрия – Шахтер – 4:3. Сенсационное поражение горняков. Видео голов
Александрия – Шахтер – 4:3. Сенсационное поражение горняков. Видео голов
24.08.2024, 15:37 7
Футбол
Экс-форвард Шахтера, которому жена изменила с пастором, нашел клуб в Турции
Экс-форвард Шахтера, которому жена изменила с пастором, нашел клуб в Турции
23.08.2024, 18:33 7
Футбол
Ярослава Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Лозанне
Ярослава Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Лозанне
22.08.2024, 22:45 3
Другие виды
Ротань оценил победу над Шахтером и хет-трик Филиппова
Ротань оценил победу над Шахтером и хет-трик Филиппова
24.08.2024, 15:33 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем