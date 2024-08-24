Украина. Премьер лига24 августа 2024, 22:50 | Обновлено 24 августа 2024, 23:21
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ФОТО. Винисиус Тобиас дебютировал за Шахтар в официальном матче
Шахтер в матче 4-го тура УПЛ проиграл на выезде Александрии со счетом 3:4
24 августа 2024, 22:50 | Обновлено 24 августа 2024, 23:21
111
0
Донецкий Шахтер в матче 4-го тура чемпионата Украины проиграл на выезде Александрии со счетом 3:4.
20-летний бразильский защитник Винисиус Тобиас дебютировал за Шахтар в официальном матче. Ранее он выступал за испанский Реал Мадрид Кастилья на правах аренды.
Хет-трик у победителей сделал Александр Филиппов и стал героем поединка. Шахтер в пятый раз в своей истории пропустил 4 мяча в чемпионатах Украины.
ФОТО. Винисиус Тобиас дебютировал за Шахтар в официальном матче
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