Донецкий Шахтер в матче 4-го тура чемпионата Украины проиграл на выезде Александрии со счетом 3:4.

20-летний бразильский защитник Винисиус Тобиас дебютировал за Шахтар в официальном матче. Ранее он выступал за испанский Реал Мадрид Кастилья на правах аренды.

Хет-трик у победителей сделал Александр Филиппов и стал героем поединка. Шахтер в пятый раз в своей истории пропустил 4 мяча в чемпионатах Украины.

ФОТО. Винисиус Тобиас дебютировал за Шахтар в официальном матче