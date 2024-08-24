ОФИЦИАЛЬНО. Болонья арендовала хавбека Милана

«Болонья» официально сообщила о подписании полузащитника «Милана» Томмазо Побеги. Речь идет об аренде на один год с опцией выкупа за 12 миллионов евро.

Побега является воспитанником «Милана», однако за первую команду «россонери» игра толлько в двух предыдущих сезонах. До этого отправлялся в аренды в «Тернану», «Порденоне», «Специю» и «Торино». Провел 3 матча за сборную Италии.

В прошлом сезоне на счету Побеги 15 матчей за «Милан» во всех турнирах.

Напомним, ранее «Болонья» продала в «Арсенал» Риккардо Калафьори.