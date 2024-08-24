ОФИЦИАЛЬНО. Болонья арендовала хавбека Милана
Томмазо Побега проведет сезон в команде Винченцо Итальяно
«Болонья» официально сообщила о подписании полузащитника «Милана» Томмазо Побеги. Речь идет об аренде на один год с опцией выкупа за 12 миллионов евро.
Побега является воспитанником «Милана», однако за первую команду «россонери» игра толлько в двух предыдущих сезонах. До этого отправлялся в аренды в «Тернану», «Порденоне», «Специю» и «Торино». Провел 3 матча за сборную Италии.
В прошлом сезоне на счету Побеги 15 матчей за «Милан» во всех турнирах.
Напомним, ранее «Болонья» продала в «Арсенал» Риккардо Калафьори.
Welcome to Bologna, Tommaso 🤩#WeAreOne pic.twitter.com/ZAISg89Ofz— Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) August 24, 2024
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