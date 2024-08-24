Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Болонья арендовала хавбека Милана
Италия
24 августа 2024, 14:25 |
66
0

ОФИЦИАЛЬНО. Болонья арендовала хавбека Милана

Томмазо Побега проведет сезон в команде Винченцо Итальяно

24 августа 2024, 14:25 |
66
0
ОФИЦИАЛЬНО. Болонья арендовала хавбека Милана
ФК Болонья

«Болонья» официально сообщила о подписании полузащитника «Милана» Томмазо Побеги. Речь идет об аренде на один год с опцией выкупа за 12 миллионов евро.

Побега является воспитанником «Милана», однако за первую команду «россонери» игра толлько в двух предыдущих сезонах. До этого отправлялся в аренды в «Тернану», «Порденоне», «Специю» и «Торино». Провел 3 матча за сборную Италии.

В прошлом сезоне на счету Побеги 15 матчей за «Милан» во всех турнирах.

Напомним, ранее «Болонья» продала в «Арсенал» Риккардо Калафьори.

По теме:
ЭБЕРЛЬ: «Нельзя начать сезон с 35 игроками, или с 45, как Челси»
Два топ-клуба АПЛ интересуются защитником Барселоны
ОФИЦИАЛЬНО. Порту подписал форварда Атлетико Мадрид
Болонья Томмазо Побега Милан трансферы трансферы Серии A аренда игрока
Олег Дидух Источник: ФК Болонья
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рейтинг УЕФА. Динамо получило две банки Ред Булла, Кривбасс стоит на вылет
Футбол | 24 августа 2024, 07:15 4
Рейтинг УЕФА. Динамо получило две банки Ред Булла, Кривбасс стоит на вылет
Рейтинг УЕФА. Динамо получило две банки Ред Булла, Кривбасс стоит на вылет

Украина остается на 20-й позиции в 5-летней таблице коэффициентов УЕФА

ВИДЕО. Идеальный удар головой. Шабанов отличился автоголом против Шахтера
Футбол | 24 августа 2024, 13:32 1
ВИДЕО. Идеальный удар головой. Шабанов отличился автоголом против Шахтера
ВИДЕО. Идеальный удар головой. Шабанов отличился автоголом против Шахтера

Защитник «Александрии» пытался перехватить передачу Иракли Азарова

ФОТО. Игрок Динамо станет отцом. Дочь Суркиса сообщила о беременности
Футбол | 23.08.2024, 17:03
ФОТО. Игрок Динамо станет отцом. Дочь Суркиса сообщила о беременности
ФОТО. Игрок Динамо станет отцом. Дочь Суркиса сообщила о беременности
Он получил вызов. Экс-кипер Украины U-21 сменил футбольное гражданство
Футбол | 23.08.2024, 19:17
Он получил вызов. Экс-кипер Украины U-21 сменил футбольное гражданство
Он получил вызов. Экс-кипер Украины U-21 сменил футбольное гражданство
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона оформила рекордный трансфер в своей истории
Футбол | 23.08.2024, 19:11
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона оформила рекордный трансфер в своей истории
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона оформила рекордный трансфер в своей истории
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кубок Украины. Известны все участники 1/8 финала
Кубок Украины. Известны все участники 1/8 финала
22.08.2024, 19:11 2
Футбол
Золото плюс серебро! Украинцы оформили победный дубль на ЛЧМ по биатлону
Золото плюс серебро! Украинцы оформили победный дубль на ЛЧМ по биатлону
23.08.2024, 16:21 5
Биатлон
В Англии оценили игру Мудрика против Серветта в Лиге конференций
В Англии оценили игру Мудрика против Серветта в Лиге конференций
23.08.2024, 07:45 7
Футбол
US Open 2024 потерял топовую теннисистку
US Open 2024 потерял топовую теннисистку
23.08.2024, 08:22 2
Теннис
«Это будет история». Легендарный Тайсон назвал бой, который хочет увидеть
«Это будет история». Легендарный Тайсон назвал бой, который хочет увидеть
23.08.2024, 07:33
Бокс
«Если бы не это, он бы победил» Мур назвал ключевой момент боя Усик - Фьюри
«Если бы не это, он бы победил» Мур назвал ключевой момент боя Усик - Фьюри
22.08.2024, 17:05 1
Бокс
«Худший матч». Известный тренер назвал антигероя игры Динамо – Зальцбург
«Худший матч». Известный тренер назвал антигероя игры Динамо – Зальцбург
22.08.2024, 14:22 18
Футбол
ФОТО. Мудрик нашел новую симпатию. На нее подписана жена Роналду
ФОТО. Мудрик нашел новую симпатию. На нее подписана жена Роналду
22.08.2024, 20:45 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем