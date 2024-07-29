ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал защитника сборной Италии за 42 млн фунтов
Калафьори перебрался в лондонскую команду
Клуб АПЛ «Арсенал» объявил о подписании контракта с защитником «Болоньи» Риккардо Калафьори. Трансфер оценивается в 42 миллиона фунтов.
22-летнй игрок подписал контракт до середины 2029 года. Итальянец может сыграть в центре обороны и на левом фланге.
В минувшем сезоне Калафьори помог «Болонье» сенсационно выйти в Лигу чемпионов. Футболист отыграл 30 матчей, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.
На Евро-2024 Риккардо провел 3 матча.
Making us stronger 💪— Arsenal (@Arsenal) July 29, 2024
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