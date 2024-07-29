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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал защитника сборной Италии за 42 млн фунтов
Англия
29 июля 2024, 19:26 | Обновлено 29 июля 2024, 19:57
1307
4

ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал защитника сборной Италии за 42 млн фунтов

Калафьори перебрался в лондонскую команду

29 июля 2024, 19:26 | Обновлено 29 июля 2024, 19:57
1307
4
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал защитника сборной Италии за 42 млн фунтов
ФК Арсенал. Риккардо Калафьори

Клуб АПЛ «Арсенал» объявил о подписании контракта с защитником «Болоньи» Риккардо Калафьори. Трансфер оценивается в 42 миллиона фунтов.

22-летнй игрок подписал контракт до середины 2029 года. Итальянец может сыграть в центре обороны и на левом фланге.

В минувшем сезоне Калафьори помог «Болонье» сенсационно выйти в Лигу чемпионов. Футболист отыграл 30 матчей, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

На Евро-2024 Риккардо провел 3 матча.

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Риккардо Калафьори Арсенал Лондон Болонья трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Иван Зинченко Источник: ФК Арсенал Лондон
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Комментарии 4
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Harun Bakircioğlu
И так ясно, что на левый проблемный фланг. В центре есть Габриэл и Салиба. Кого-то точно будут продавать - Тирни, Зинченко, Кивиор, у Арсенала перебор левых защитников.
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+1
Serhii P.
ЗІні кажуть - бувай
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+1
andre_lui
Та на лівому фланзі...
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+1
Володимир
Олександр поки вікно відкрите стрибай в нормальний клуб цієї ж ліги. На прикладі Фулхум і Вілліан.  Лавка не для тебе. 
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0
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