ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал защитника сборной Италии за 42 млн фунтов

Клуб АПЛ «Арсенал» объявил о подписании контракта с защитником «Болоньи» Риккардо Калафьори. Трансфер оценивается в 42 миллиона фунтов.

22-летнй игрок подписал контракт до середины 2029 года. Итальянец может сыграть в центре обороны и на левом фланге.

В минувшем сезоне Калафьори помог «Болонье» сенсационно выйти в Лигу чемпионов. Футболист отыграл 30 матчей, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

На Евро-2024 Риккардо провел 3 матча.

Making us stronger 💪



All the lowdown on our Riccardo Calafiori signing 👇