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Украина. Премьер лига
24 августа 2024, 20:14 | Обновлено 24 августа 2024, 20:21
103
0

ВИДЕО. Андрей Шевченко поздравил украинцев с Днем независимости

Президент УАФ в праздничный день посетил Харьков

24 августа 2024, 20:14 | Обновлено 24 августа 2024, 20:21
103
0
ВИДЕО. Андрей Шевченко поздравил украинцев с Днем независимости
УАФ. Андрей Шевченко

Президент УАФ Андрей Шевченко поздравил украинцев с Днем независимости, посетив Харьков:

Что такое Независимость? Это возможность жить в свободной стране, строить лучшее будущее для себя и наших детей, самостоятельно принимать решения и выбирать свой путь, быть собой. Наша Независимость – это самая высокая ценность, которую украинцы ежедневно борются на поле боя. 10 лет мы стоим несокрушимо.

Сегодня, я – в Харькове. Этот город, как и всякий другой наш большой и малый город, поселок, держит удар врага и непреклонно стоит. Спасибо нашим героям и героиням, нашим защитникам и защитницам, каждому и каждому, кто встал на защиту нашей свободы.

Сегодня мы отмечаем 33-ю годовщину Независимости Украины. Мы, украинцы, всегда были и будем свободным народом. Вместе мы – одна команда, где каждый делает все возможное для нашей общей Победы».

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Андрей Шевченко Харьков Украинская ассоциация футбола российско-украинская война видео День независимости
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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