ВИДЕО. Андрей Шевченко поздравил украинцев с Днем независимости

Президент УАФ Андрей Шевченко поздравил украинцев с Днем независимости, посетив Харьков:

Что такое Независимость? Это возможность жить в свободной стране, строить лучшее будущее для себя и наших детей, самостоятельно принимать решения и выбирать свой путь, быть собой. Наша Независимость – это самая высокая ценность, которую украинцы ежедневно борются на поле боя. 10 лет мы стоим несокрушимо.

Сегодня, я – в Харькове. Этот город, как и всякий другой наш большой и малый город, поселок, держит удар врага и непреклонно стоит. Спасибо нашим героям и героиням, нашим защитникам и защитницам, каждому и каждому, кто встал на защиту нашей свободы.

Сегодня мы отмечаем 33-ю годовщину Независимости Украины. Мы, украинцы, всегда были и будем свободным народом. Вместе мы – одна команда, где каждый делает все возможное для нашей общей Победы».