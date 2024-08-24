ФОТО. Шевченко посетил Харьков. Чему поразился президент УАФ?

В День Государственного флага Украины президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко посетил Харьков, отмечавший день города.

В насыщенной программе визита главы УАФ была встреча с представителями местной ассоциации футбола и членами Исполкома ХОАФ, главой Харьковской ОГА Олегом Синегубовым.

Также Андрей Шевченко посетил одну из тренировок по минной безопасности, организуемых при поддержке Государственного департамента США и международной организации Spirit of Soccer. Все принимавшие в нем участие 35 детей получили в память о встрече с легендой украинского футбола мячи и фотографии.

Встретился руководитель УАФ также с двумя 15-летними ребятами, Иваном и Артуром, пострадавшим в результате российских обстрелов Салтовского района Харькова 8 мая.

Андрей Шевченко: «Несмотря на травмы, они не теряют силы духа, чем сильно поразили меня. Харьковчане – непреодолимая сила города! Украинская ассоциация футбола поможет ребятам с реабилитацией и протезированием, чтобы они могли поехать на матчи национальной сборной Украины».

Фотогалерея. Андрей Шевченко посетил Харьков