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  4. ФОТО. Шевченко посетил Харьков. Чему поразился президент УАФ?
Украина. Премьер лига
24 августа 2024, 19:39 | Обновлено 24 августа 2024, 19:55
665
1

ФОТО. Шевченко посетил Харьков. Чему поразился президент УАФ?

Андрей Шевченко посетил одну из тренировок по минной безопасности

24 августа 2024, 19:39 | Обновлено 24 августа 2024, 19:55
665
1
ФОТО. Шевченко посетил Харьков. Чему поразился президент УАФ?
УАФ

В День Государственного флага Украины президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко посетил Харьков, отмечавший день города.

В насыщенной программе визита главы УАФ была встреча с представителями местной ассоциации футбола и членами Исполкома ХОАФ, главой Харьковской ОГА Олегом Синегубовым.

Также Андрей Шевченко посетил одну из тренировок по минной безопасности, организуемых при поддержке Государственного департамента США и международной организации Spirit of Soccer. Все принимавшие в нем участие 35 детей получили в память о встрече с легендой украинского футбола мячи и фотографии.

Встретился руководитель УАФ также с двумя 15-летними ребятами, Иваном и Артуром, пострадавшим в результате российских обстрелов Салтовского района Харькова 8 мая.

Андрей Шевченко: «Несмотря на травмы, они не теряют силы духа, чем сильно поразили меня. Харьковчане – непреодолимая сила города! Украинская ассоциация футбола поможет ребятам с реабилитацией и протезированием, чтобы они могли поехать на матчи национальной сборной Украины».

Фотогалерея. Андрей Шевченко посетил Харьков

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фото Андрей Шевченко Харьков российско-украинская война Украинская ассоциация футбола Олег Синегубов
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 1
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mini.f
Что-то я на фотографиях не увидел Сергея Стороженка, все-таки не последний футбольный человек в Харькове и в Украине. Интересно, сам не откликнулся на приглашение, или не пригласили на встречу? Кто-то знает?
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