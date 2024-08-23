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Сборная УКРАИНЫ
23 августа 2024, 17:10 | Обновлено 23 августа 2024, 17:33
202
0

ШЕВЧЕНКО: «С Днем Государственного флага Украины! С Днем Харькова!»

Президент УАФ поздравил украинцев с Днем Государственного флага Украины

23 августа 2024, 17:10 | Обновлено 23 августа 2024, 17:33
202
0
ШЕВЧЕНКО: «С Днем Государственного флага Украины! С Днем Харькова!»
Instagram. Андрей Шевченко

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко поздравил украинцев с Днем Государственного флага Украины.

«С Днем Государственного флага Украины! С Днем Харькова! Сегодня я в несломленном Харькове. Заехал поддержать сообщество и футбольную ассоциацию. Также встретился с замечательными ребятами, Иваном и Артуром, двумя из троих, пострадавшими в результате российского обстрела по Салтовскому району 8 мая.

Несмотря на травмы, они не теряют сил духа, чем сильно меня поразили. Харьковчане – непобедимая сила города! Украинская ассоциация футбола поможет ребятам с реабилитацией и протезированием, чтобы они могли поехать на матчи Национальной сборной», – написал Шевченко в своем Instagram.

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флаг Украины Украинская ассоциация футбола Андрей Шевченко
Алексей Тиньков Источник: Instagram
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