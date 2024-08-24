Уэсли, которого хотел Шахтер, переходит в клуб Криштиану Роналду
Талантливый бразилец перебирается играть в саудовскую Про-лигу
Саудовский «Аль-Наср», цвета которого защищает титулованный португалец Криштиану Роналду, достиг устной договоренности с «Коринтиансом» о переходе 19-летнего вингера этой команды Уэсли.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, в настоящий момент «Коринтианс» и «Аль-Наср» находятся на стадии обмена документами, чтобы финализировать сделку.
За своего футболиста «тимау» получат 20 миллионов долларов. Также за «Коринтиансом» останется процент от перепродажи игрока в будущем.
Ранее в СМИ сообщалось, что подписать Уэсли пытался «Шахтер». Чемпион Украины предлагал «Коринтиансу» 20 миллионов евро за игрока, из которых гарантированно был готов заплатить 16, а еще 4 обещал в виде бонусов.
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