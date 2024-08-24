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Саудовская Аравия
24 августа 2024, 22:57 | Обновлено 24 августа 2024, 23:02
346
1

Уэсли, которого хотел Шахтер, переходит в клуб Криштиану Роналду

Талантливый бразилец перебирается играть в саудовскую Про-лигу

24 августа 2024, 22:57 | Обновлено 24 августа 2024, 23:02
346
1
Уэсли, которого хотел Шахтер, переходит в клуб Криштиану Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Уэсли

Саудовский «Аль-Наср», цвета которого защищает титулованный португалец Криштиану Роналду, достиг устной договоренности с «Коринтиансом» о переходе 19-летнего вингера этой команды Уэсли.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, в настоящий момент «Коринтианс» и «Аль-Наср» находятся на стадии обмена документами, чтобы финализировать сделку.

За своего футболиста «тимау» получат 20 миллионов долларов. Также за «Коринтиансом» останется процент от перепродажи игрока в будущем.

Ранее в СМИ сообщалось, что подписать Уэсли пытался «Шахтер». Чемпион Украины предлагал «Коринтиансу» 20 миллионов евро за игрока, из которых гарантированно был готов заплатить 16, а еще 4 обещал в виде бонусов.

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Коринтианс Аль-Наср Эр-Рияд трансферы Шахтер Донецк Криштиану Роналду
Алексей Сливченко Источник: Фабрицио Романо
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Wlad West
Шо, ржавый, не потянул верблядей)))
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