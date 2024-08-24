Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Марино ПУШИЧ: «Давайте сейчас не говорить о Лиге чемпионов для Шахтера»
Украина. Премьер лига
24 августа 2024, 19:10 | Обновлено 24 августа 2024, 19:11
1781
11

Марино ПУШИЧ: «Давайте сейчас не говорить о Лиге чемпионов для Шахтера»

Тренер оценил поражение в матче УПЛ с 7 голами

24 августа 2024, 19:10 | Обновлено 24 августа 2024, 19:11
1781
11
Марино ПУШИЧ: «Давайте сейчас не говорить о Лиге чемпионов для Шахтера»
ФК Шахтер. Марино Пушич

Шахтер в матче чемпионата Украины проиграл Александрии 3:4, а тренер Марино Пушич убежден, что команде сейчас не стоит думать о Лиге чемпионов, где скоро состоится жеребьевка основного этапа.

– Чего не хватило вашей команде, которая готовится к выступлениям в основном этапе Лиги чемпионов, чтобы, ведя в счете 2:0, достичь приемлемого для себя результата?
– Я и моя команда сейчас не должны думать о европейских соревнованиях. Сейчас мы заняты игрой на уровне национального чемпионата, который действительно сложный. Это первое. Во-вторых, когда вы играете в такой замечательный футбол, как мы сыграли в первой половине встречи, имея преимущество 2:0, и после делаете из ничего подарки сопернику, таким образом вы также предоставляете им возможность перевернуть игру в плане морали. И когда происходит что-то подобное – вы играете фантастически, побеждаете со счетом 2:0, полностью контролируете игру и потом ошибаетесь таким образом, – в таком случае давайте не будем говорить о Лиге чемпионов. И если это происходит, конечно, не обошлось без везения, но и его нужно заслужить. После этого вы пропускаете гол с расстояния в 25 метров, ударом издалека, и, как следствие, должны начинать все с самого начала. И мы были настроены на вторую половину встречи, хотя это сложно, когда вы побеждаете 2:0, видеть потом на табло 2:2, это будет вызывать у вас настоящее удивление, это действительно сложно для вашей команды. Вполне вероятно, что мы способны полностью переиграть соперника, но также помочь ему вернуться в игру.

Следовательно, вывод будет таким, что, конечно, команде сейчас не хватает стабильности, потому что когда вы проводите первую часть игры на таком уровне, как сегодня, вы должны удерживать счет 2:0 и, возможно, даже улучшать полученный результат. Однако, как следствие, нам пришлось начинать все с нуля во второй половине игры. Момент с назначенным пенальти стал роковым для нас. Я пересматривал момент позже, это пенальти, никаких вопросов к арбитру. Но после 2:0, всего преимущества по игре уже с 46-й минуты вы уступаете 2:3 – конечно, учитывая психологию, вы оказываетесь в состоянии катастрофы. Мы пробовали все, старались, выпустили всех наших атакующих игроков. Когда проигрывали уже 2:4, то выполнили замены, усилили атакующее звено, но мы проиграли эту игру в первом тайме, и то, что мы сделали – в это сложно поверить.

Я считаю, что произошедшее сегодня – полностью провал одной команды. Я очень разочарован, для меня это гораздо хуже, чем чувствовать себя злым.

По теме:
Повторили антирекорд. Шахтер 5-й раз в истории пропустил 4 мяча в УПЛ
Кривбасс – Ингулец. Текстовая трансляция матча
Руслан РОТАНЬ: «Выдержали экзамен с Шахтером. Вопрос, что будет дальше»
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Шахтер Марино Пушич пресс-конференция
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик назвал боксеров, с которыми ему еще интересно сражаться
Бокс | 24 августа 2024, 15:41 0
Усик назвал боксеров, с которыми ему еще интересно сражаться
Усик назвал боксеров, с которыми ему еще интересно сражаться

Украинца интересуют только повторные бои с Джошуа и Фьюри

Пушич прокомментировал провальный матч Шахтера против Александрии
Футбол | 24 августа 2024, 15:18 26
Пушич прокомментировал провальный матч Шахтера против Александрии
Пушич прокомментировал провальный матч Шахтера против Александрии

Команда пропустила 4 гола

Филиппов оформил хет-трик в ворота Шахтера. Стал лучшим бомбардиром сезона
Футбол | 24.08.2024, 14:22
Филиппов оформил хет-трик в ворота Шахтера. Стал лучшим бомбардиром сезона
Филиппов оформил хет-трик в ворота Шахтера. Стал лучшим бомбардиром сезона
Ротань оценил победу над Шахтером и хет-трик Филиппова
Футбол | 24.08.2024, 15:33
Ротань оценил победу над Шахтером и хет-трик Филиппова
Ротань оценил победу над Шахтером и хет-трик Филиппова
Барселона – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 24.08.2024, 19:10
Барселона – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Барселона – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Комментарии 11
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Keen Vision
Що за люту дичину він верзе?
Ответить
+7
Falko
Це ж уміти так спалитись )
"коли ви перемагаєте 2:0, бачити потім на табло 2:2, це викликатиме у вас справжнє здивування"
Ну я думаю, здивувалися: "2:2? Це що, виходить, Романов не за нас? А як же пеналь за дупу минулої осені? І як же тоді тепер грати? Ми ж так не домовлялись."
Ответить
+7
v2341770
От про що цей спітч? Про всесвіт?
Ответить
+7
Показать Скрыть 1 ответ
Кротік
лошари
Ответить
+6
Умник
Давайте
Ответить
+2
DK1961
Если ФК Крыса судить как положено, этот суперклюб может и из вышки вылетить
Ответить
+2
sania
Здається і цей зіпсувався,...
Ответить
+1
luceorius
 Очікуємо, що скаже, а можливо зробить, бенефіціар.
Ответить
+1
serhiy
Та всі команди чемпіонату вже зрозуміли, що шлюхтьор можна грати на повного !!!
Ответить
0
serhiy
Дмитрик і сосунок-ваш містер тут казки розказує,де ви ,підлизи бамбаські ?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Это будет история». Легендарный Тайсон назвал бой, который хочет увидеть
«Это будет история». Легендарный Тайсон назвал бой, который хочет увидеть
23.08.2024, 07:33
Бокс
Без шансов и перспектив. Кривбасс проиграл Бетису в первом матче
Без шансов и перспектив. Кривбасс проиграл Бетису в первом матче
22.08.2024, 22:52 106
Футбол
Известный украинский боксер странно высказался о флаге Украины
Известный украинский боксер странно высказался о флаге Украины
24.08.2024, 08:46 47
Бокс
Александрия – Шахтер – 4:3. Сенсационное поражение горняков. Видео голов
Александрия – Шахтер – 4:3. Сенсационное поражение горняков. Видео голов
24.08.2024, 15:37 6
Футбол
Золото плюс серебро! Украинцы оформили победный дубль на ЛЧМ по биатлону
Золото плюс серебро! Украинцы оформили победный дубль на ЛЧМ по биатлону
23.08.2024, 16:21 5
Биатлон
В Англии оценили игру Мудрика против Серветта в Лиге конференций
В Англии оценили игру Мудрика против Серветта в Лиге конференций
23.08.2024, 07:45 7
Футбол
Экс-форвард Шахтера, которому жена изменила с пастором, нашел клуб в Турции
Экс-форвард Шахтера, которому жена изменила с пастором, нашел клуб в Турции
23.08.2024, 18:33 7
Футбол
ФОТО. Мудрик нашел новую симпатию. На нее подписана жена Роналду
ФОТО. Мудрик нашел новую симпатию. На нее подписана жена Роналду
22.08.2024, 20:45 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем