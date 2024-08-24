Марино ПУШИЧ: «Давайте сейчас не говорить о Лиге чемпионов для Шахтера»

Шахтер в матче чемпионата Украины проиграл Александрии 3:4, а тренер Марино Пушич убежден, что команде сейчас не стоит думать о Лиге чемпионов, где скоро состоится жеребьевка основного этапа.

– Чего не хватило вашей команде, которая готовится к выступлениям в основном этапе Лиги чемпионов, чтобы, ведя в счете 2:0, достичь приемлемого для себя результата?

– Я и моя команда сейчас не должны думать о европейских соревнованиях. Сейчас мы заняты игрой на уровне национального чемпионата, который действительно сложный. Это первое. Во-вторых, когда вы играете в такой замечательный футбол, как мы сыграли в первой половине встречи, имея преимущество 2:0, и после делаете из ничего подарки сопернику, таким образом вы также предоставляете им возможность перевернуть игру в плане морали. И когда происходит что-то подобное – вы играете фантастически, побеждаете со счетом 2:0, полностью контролируете игру и потом ошибаетесь таким образом, – в таком случае давайте не будем говорить о Лиге чемпионов. И если это происходит, конечно, не обошлось без везения, но и его нужно заслужить. После этого вы пропускаете гол с расстояния в 25 метров, ударом издалека, и, как следствие, должны начинать все с самого начала. И мы были настроены на вторую половину встречи, хотя это сложно, когда вы побеждаете 2:0, видеть потом на табло 2:2, это будет вызывать у вас настоящее удивление, это действительно сложно для вашей команды. Вполне вероятно, что мы способны полностью переиграть соперника, но также помочь ему вернуться в игру.

Следовательно, вывод будет таким, что, конечно, команде сейчас не хватает стабильности, потому что когда вы проводите первую часть игры на таком уровне, как сегодня, вы должны удерживать счет 2:0 и, возможно, даже улучшать полученный результат. Однако, как следствие, нам пришлось начинать все с нуля во второй половине игры. Момент с назначенным пенальти стал роковым для нас. Я пересматривал момент позже, это пенальти, никаких вопросов к арбитру. Но после 2:0, всего преимущества по игре уже с 46-й минуты вы уступаете 2:3 – конечно, учитывая психологию, вы оказываетесь в состоянии катастрофы. Мы пробовали все, старались, выпустили всех наших атакующих игроков. Когда проигрывали уже 2:4, то выполнили замены, усилили атакующее звено, но мы проиграли эту игру в первом тайме, и то, что мы сделали – в это сложно поверить.

Я считаю, что произошедшее сегодня – полностью провал одной команды. Я очень разочарован, для меня это гораздо хуже, чем чувствовать себя злым.