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US Open
23 августа 2024, 08:22 | Обновлено 23 августа 2024, 08:23
325
0

US Open 2024 потерял топовую теннисистку

Турнир пропустит Онс Жабер

23 августа 2024, 08:22 | Обновлено 23 августа 2024, 08:23
325
0
US Open 2024 потерял топовую теннисистку
Getty Images/Global Images Ukraine. Онс Жабер

7-я ракетка мирового рейтинге Онс Жабер из Туниса не выступит на Открытом чемпионате США из-за травмы.

Оргкомитет US Open уведомил о том, что Жабер заменит 28-летняя представительница Бельгии Элисе Мертенс.

Пропуск предстоящего мейджора в Нью-Йорке прокомментировала сама Онс Жабер:

«Грустно сообщаю, что мое плечо не восстановится к US Open. Чувствую надо выложиться на 100 процентов и сегодня это пока не возможно. В жизни бывают взлеты и падения, но иногда в самые негативные моменты нам всем нужно находить позитив. Этот год был очень тяжелым для меня, но я знаю, что где-то там свет. Я продолжаю улыбаться, как всегда, потому что я благодарна за свою жизнь, мою семью, спонсоров и фанатов, которые всегда меня поддерживали. Всегда благодарна за безусловную поддержку, которую вы все мне приносите.

Если вы читаете этот пост и хотите пожелать мне скорейшего выздоровления, я искренне ценю это и дорожу этим. И если вы здесь, чтобы усомниться в моем выборе и моей команде, пожалуйста, найдите немного доброты в своем сердце, потому что вы не знаете, как я переживаю все эти годы. Обещаю, как только я получу свои силы, я вернусь сильнее», – заявила Жабер.

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Онс Жабер US Open 2024 травма
Юрій Остроумов Источник: Instagram
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