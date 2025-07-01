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  4. ЖАБЕР: «Я не ожидала, что почувствую себя плохо. Мне очень грустно»
Уимблдон
01 июля 2025, 07:55 |
361
0

ЖАБЕР: «Я не ожидала, что почувствую себя плохо. Мне очень грустно»

Тунисская теннисистка не смогла доиграть матч

01 июля 2025, 07:55 |
361
0
ЖАБЕР: «Я не ожидала, что почувствую себя плохо. Мне очень грустно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Онс Жабер

Финалистка Уимблдона 2022 и 2023 годов Онс Жабер завершила свое выступление уже в первом раунде британского мейджора.

Тунисская теннисистка проиграла первый сет на тай-брейке, отдала два стартовых гейма во второй партии и отказалась продолжать борьбу. Это уже негативная тенденция в ее игре и результатах в текущем сезоне.

«Я не ожидала, что почувствую себя плохо. Последние несколько дней я хорошо тренировалась, но, видимо, такое случается. Мне очень грустно. Это не помогает моей уверенности и тому, к чему я стремлюсь, хотя сезон для меня и правда очень тяжелый.

Надеюсь, мне станет лучше – посмотрим, что будет дальше. Я точно постараюсь немного отключиться от тенниса и просто насладиться жизнью вне корта, восстановиться, провести время с семьей. Надеюсь, это поможет мне обрести силы. Однозначно, сейчас главное слово для меня – «отдых», – призналась Онс.

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Уимблдон-2025 Онс Жабер
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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