ЖАБЕР: «Я не ожидала, что почувствую себя плохо. Мне очень грустно»

Финалистка Уимблдона 2022 и 2023 годов Онс Жабер завершила свое выступление уже в первом раунде британского мейджора.

Тунисская теннисистка проиграла первый сет на тай-брейке, отдала два стартовых гейма во второй партии и отказалась продолжать борьбу. Это уже негативная тенденция в ее игре и результатах в текущем сезоне.

«Я не ожидала, что почувствую себя плохо. Последние несколько дней я хорошо тренировалась, но, видимо, такое случается. Мне очень грустно. Это не помогает моей уверенности и тому, к чему я стремлюсь, хотя сезон для меня и правда очень тяжелый.

Надеюсь, мне станет лучше – посмотрим, что будет дальше. Я точно постараюсь немного отключиться от тенниса и просто насладиться жизнью вне корта, восстановиться, провести время с семьей. Надеюсь, это поможет мне обрести силы. Однозначно, сейчас главное слово для меня – «отдых», – призналась Онс.