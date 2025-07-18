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WTA
18 июля 2025, 13:11 | Обновлено 18 июля 2025, 13:14
419
0

Экс-вторая ракетка мира объявила о бессрочной паузе в теннисной карьере

Онс Жабер переживает непростой период

18 июля 2025, 13:11 | Обновлено 18 июля 2025, 13:14
419
0
Экс-вторая ракетка мира объявила о бессрочной паузе в теннисной карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Онс Жабер

Финалистка трех турниров Большого шлема в одиночном разряде и экс-вторая ракетка мира Онс Жабер решила сделать паузу в профессиональной карьере.

Тунисская теннисистка переживает непростой период – с 2023 года она не выигрывала ни одного титула и сейчас занимает 71-е место в мировом рейтинге WTA. Кроме того, в последнее время ее преследовали травмы, и именно поэтому она решила взять время для того, чтобы вернуть себе физическую форму и уверенность.

«За последние два года я прилагала огромные усилия, боролась с травмами и сталкивалась со многими другими трудностями. Но в глубине души я давно уже не чувствовала себя счастливой на корте. Теннис – это прекрасный вид спорта. Но сейчас я чувствую, что пришло время сделать шаг назад и поставить себя на первое место: дышать, исцеляться и заново обрести радость жизни.

Благодарю всех своих поклонников за понимание. Ваша поддержка и любовь очень много для меня значат. Я всегда ношу это с собой. Даже находясь вдали от корта, я останусь рядом и буду на связи другими способами – и поделюсь этим путешествием с вами», – написала 30-летняя спортсменка в соцсети.

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Онс Жабер
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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