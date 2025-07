Экс-вторая ракетка мира объявила о бессрочной паузе в теннисной карьере

Финалистка трех турниров Большого шлема в одиночном разряде и экс-вторая ракетка мира Онс Жабер решила сделать паузу в профессиональной карьере.

Тунисская теннисистка переживает непростой период – с 2023 года она не выигрывала ни одного титула и сейчас занимает 71-е место в мировом рейтинге WTA. Кроме того, в последнее время ее преследовали травмы, и именно поэтому она решила взять время для того, чтобы вернуть себе физическую форму и уверенность.

«За последние два года я прилагала огромные усилия, боролась с травмами и сталкивалась со многими другими трудностями. Но в глубине души я давно уже не чувствовала себя счастливой на корте. Теннис – это прекрасный вид спорта. Но сейчас я чувствую, что пришло время сделать шаг назад и поставить себя на первое место: дышать, исцеляться и заново обрести радость жизни.

Благодарю всех своих поклонников за понимание. Ваша поддержка и любовь очень много для меня значат. Я всегда ношу это с собой. Даже находясь вдали от корта, я останусь рядом и буду на связи другими способами – и поделюсь этим путешествием с вами», – написала 30-летняя спортсменка в соцсети.

Thank you for your support 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/AiffrjDzU0