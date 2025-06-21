ЖАБЕР – о Марии: «Я многому у нее научилась, ее резаные удары потрясающие»

Финалистка трех турниров Большого шлема в одиночном разряде Онс Жабер рассказала в интервью Tennis.com о том, как обрадовалась очередному титулу своей подруги Татьяны Марии.

Также тунисская теннисистка рассказала, что победа 37-летней немецкой спортсменки стала напоминанием о том, что она тоже может вернуться в чемпионский угол, используя резаные удары и вариативность.

«Я немного смотрела ее матчи. Написала ей после победы. Я так рада за нее и за ее семью.

Она – настоящий пример человека, который, возможно, сталкивался с трудностями в последнее время, но всегда улыбается, всегда в хорошем настроении вне корта. Она всегда борется – и это то, что мне особенно нравится в Татьяне. Я знаю, как она любит траву, как виртуозно использует резаные удары. Это просто невероятно.

Я многому у нее научилась, особенно когда она побеждает мощных соперниц – ее резаные удары действительно потрясающие. Надеюсь, когда-нибудь смогу делать их так же хорошо, как она».

ФОТО. Онс Жабер и Татьяна Мария в полуфинале Уимблдона 2022