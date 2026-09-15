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WTA
15 сентября 2026, 02:35 | Обновлено 15 сентября 2026, 02:54
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0

Определена первая соперница Костюк на турнире WTA 500 в Гвадалахаре

Марта сыграет против Тейлор Таунсенд, которая в первом раунде выбила Татьяну Марию

15 сентября 2026, 02:35 | Обновлено 15 сентября 2026, 02:54
155
0
Определена первая соперница Костюк на турнире WTA 500 в Гвадалахаре
Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Таунсенд
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Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 10) получила первую соперницу на хардовом турнире WTA 500 в Гвадалахаре, Мексика.

В 1/8 финала украинка сыграет против Тейлор Таунсенд (США, WTA 98), которая в первом раунде выбила Татьяну Марию (Германия, WTA 80) в трех сетах за 2 часа и 17 минут.

WTA 500 Гвадалахара. Хард, 1/16 финала

Татьяна Мария (Германия) – Тейлор Таунсенд (США) [WC] – 7:6 (7:0), 3:6, 2:6

Таунсенд во второй раз сыграла против Татьяны Марии и во второй раз одержала победу – в прошлом году Тейлор одолела немку на тысячнике в Цинциннати.

Костюк в Гвадалахаре посеяна под первым номером – Марта пропустила первый круг.

Ранее Костюк и Таунсенд играли друг с другом дважды. Марта обыграла американку на кортах Аделаиды в 2024 году, а в этом сезона справилась с ней на WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Видеообзор матча

Реализованный матчбол Таунсенд

Инфографика

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Тейлор Таунсенд WTA Гвадалахара Марта Костюк Татьяна Мария
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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