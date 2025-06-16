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  4. Мария мечтает сыграть в WTA-туре парный турнир в тандеме со своей дочерью
WTA
16 июня 2025, 12:06 |
169
1

Мария мечтает сыграть в WTA-туре парный турнир в тандеме со своей дочерью

Немецкая теннисистка поделилась в интервью wtatennis.com

16 июня 2025, 12:06 |
169
1
Мария мечтает сыграть в WTA-туре парный турнир в тандеме со своей дочерью
Getty Images/Global Images Ukraine. Татяна Мария

37-летняя немецкая теннисистка Татьяна Мария, которая стала чемпионкой травяного турнира WTA 500 в Лондоне, поделилась в интервью wtatennis.com о том, что мечтает сыграть в WTA-туре парный турнир в тандеме со своей дочерью.

Каково делить этот момент с дочерью Шарлоттой, которая в 11 лет уже достаточно взрослая, чтобы все понимать?

– Нет ничего лучше, чем проживать такие моменты с ней. Это и ее мечта – быть на туре, стать следующей чемпионкой. Для меня это действительно очень, очень особенное – делить все это с собственной дочерью.

Вы действительно думаете, что сможете сыграть парный турнир вместе с ней в будущем на уровне WTA?

– Это моя цель. Надеюсь, мое тело выдержит еще пару лет, чтобы сыграть с Шарлоттой в паре. В конце года ей исполнится 12, а на тур можно выходить с 14. У меня есть еще несколько лет. Честно говоря, я прекрасно себя чувствую на корте. Чувствую себя хорошо физически. И я всегда говорю: пока чувствую себя хорошо, не испытываю боли – буду играть дальше.

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Татьяна Мария
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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Falko
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