Мария мечтает сыграть в WTA-туре парный турнир в тандеме со своей дочерью

37-летняя немецкая теннисистка Татьяна Мария, которая стала чемпионкой травяного турнира WTA 500 в Лондоне, поделилась в интервью wtatennis.com о том, что мечтает сыграть в WTA-туре парный турнир в тандеме со своей дочерью.

– Каково делить этот момент с дочерью Шарлоттой, которая в 11 лет уже достаточно взрослая, чтобы все понимать?

– Нет ничего лучше, чем проживать такие моменты с ней. Это и ее мечта – быть на туре, стать следующей чемпионкой. Для меня это действительно очень, очень особенное – делить все это с собственной дочерью.

– Вы действительно думаете, что сможете сыграть парный турнир вместе с ней в будущем на уровне WTA?

– Это моя цель. Надеюсь, мое тело выдержит еще пару лет, чтобы сыграть с Шарлоттой в паре. В конце года ей исполнится 12, а на тур можно выходить с 14. У меня есть еще несколько лет. Честно говоря, я прекрасно себя чувствую на корте. Чувствую себя хорошо физически. И я всегда говорю: пока чувствую себя хорошо, не испытываю боли – буду играть дальше.